Wohnhausbrand: Flammen züngeln von der Küche ins Wohnzimmer

Erheblichen Schaden hat ein Brand am Freitagabend in einem Wohnhaus in Dornheim angerichtet. Als das Feuer in dem Haus ausbrach, befanden sich dort drei Menschen.

Nach Angaben der Polizei Kitzingen eilten gegen 22 Uhr circa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dornheim, Nenzenheim, Iphofen und Hellmitzheim zum Brandort. Diesen gelang es, das Feuer in dem Einfamilienhaus schnell unter Kontrolle zu bringen. Der Brand war vermutlich in der Küche ausgebrochen und hatte sich dann schnell ins angrenzende Wohnzimmer ausgebreitet.

Der Hauseigentümer hatte laut Polizei noch selbst versucht, den Brand zu löschen, was aber wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr möglich war. Glücklicherweise wurde von den drei Menschen, die sich zur Brandzeit im Haus aufhielten, niemand verletzt.

Die Ermittlung der genauen Brandursache hat die Polizei Kitzingen übernommen. Der Schaden an dem Einfamilienhaus beläuft sich auf rund 80 000 Euro, heißt es im Polizeibericht.