"Einen etwas ungewöhnlichen Einsatz hatte gestern Nacht eine Streife der Polizeiinspektion Forchheim", wiet die Polizei am Samstagmorgen (7. September 2019) mitteilt. Die Beamten wurden laut Polizeibericht gegen 23 Uhr in ein Business-Hotel in Neunkirchen am Brand im Kreis Forchheim gerufen. Dort sollte ein Randalierer sein Unwesen treiben.

Andere Hotelgäste hätten mitgeteilt, dass ein 32-jähriger Hotelgast "mit freiem Unterkörper" durchs Hotel gelaufen sei. Anschließend soll der Mann seine "Notdurft" vor dem Tresen des Hotels verrichtet haben.

Amtsbekannter Straftäter muss "Verunreinigung" selbst wegmachen

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann ein bereits amtsbekannter Straftäter ist. Er fiel in der Vergangenheit bereits wegen Drogen-, Eigentums-, und anderer Rohheitsdelikte auf, wie die Polizei mitteilt. Zudem war der Mann stark alkoholisiert.

Nachdem der Mann seine "Verunreinigung", wie die Polizei es nennt, beseitigt hatte, verließ er das Hotel. Einen Alkoholtest hatte er zuvor verweigert. Ob er sich für diese Tat auch strafrechtlich verantworten muss, bedarf laut Polizeibericht noch weiterer Abklärungen.

