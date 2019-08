Reisebus kracht in Hubschrauber-Heck

Unfall auf der A3

Bus-Insassen müssen mit Taxis weiterfahren

Hubschrauber durchbohrt Windschutzscheibe von Reisebus: Auf der A3 am Kreuz Fürth/Erlangen hat sich am Sonntagvormittag (11. August 2019) ein Unfall ereignet. In Fahrtrichtung Würzburg erkannte der Fahrer eines Reisebusses zu spät, dass ein vorausfahrender Kleintransporter mit Anhänger bremste.

Unfall auf A3: Bus-Insassen rufen Taxis

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß: Auf dem Anhänger war ein Hubschrauber geladen. Der Heckrotor des Hubschraubers durchbohrte die Windschutzscheibe des Busses und drang circa einen Meter in den Innenraum ein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter auf ein vorausfahrendes Auto aufgeschoben.

Laut Polizei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Bus konnte jedoch nicht mehr weiterfahren, er musste abgeschleppt werden. Die Insassen des Reisebusses mussten mit Taxis zu ihrem Zielort fahren. Der Sachschaden beträgt insgesamt 30.000 Euro.

