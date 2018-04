Kreis Coburg: 20-jährige Frau beißt Lebensgefährten - Polizei sperrt sie ein

Ein 20-jähriges Pärchen, dass erst seit 01.04.2018 eine gemeinsame Wohnung bewohnt, geriet am Freitag kurz vor Mitternacht in Streit. Dabei biss sie ihren Freund in den rechten Oberarm.



Dieser rief daraufhin die Polizei zu Hilfe. Da die beißwütige Dame einen Platzverweis nicht nachkam, nahmen die Beamten sie mit zur Wache und sie durfte den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen.