Monteur starb bei Skilift-Arbeiten

Ein tödlicher Unfall hat sich bereits Mitte Januar an einem Skilift bei Bischofsheim ereignet. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken erst auf Nachfrage der Redaktion informierte, war dabei ein 58-jähriger Seilbahn-Monteur noch an der Unfallstelle gestorben. Die genauen Umstände des Unglücks sollen jetzt in einem Gutachten ermittelt werden.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unfall am 16. Januar an der Bergstation des Liftes ereignet. Der Mitarbeiter einer österreichischen Wartungsfirma hatte seine Arbeiten bereits abgeschlossen, so die Polizei.

Aus noch ungeklärten Gründen war er allerdings trotzdem noch einmal auf den hohen Masten gestiegen.

Er habe sich gerade auf der sogenannten Seilscheibe befunden, die das Liftseil umlenkt, als der Lift in Betrieb ging. Daraufhin stürzte der 58-Jährige sieben Meter in die Tiefe auf ein Betonfundament. Obwohl Rettungsdienst, Notarzt und Bergwacht gleich zur Stelle waren, starb er kurze Zeit später noch am Unfallort.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen. In einem Gutachten soll geklärt werden, ob die Sicherheitsbestimmungen eingehalten wurden, warum der Monteur den Mast noch einmal bestiegen hat oder ob einem der Beteiligten ein strafbares Handeln vorgeworfen werden kann. Der Liftbetreiber wollte keine Stellungnahme zu dem Geschehnis abgeben.Thomas Pfeuffer