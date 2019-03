Mann sticht mit Messer auf seine Ex ein - die schwebt in Lebensgefahr: Am Freitagabend hat in Bad Kissingen ein 28-Jähriger im Laufe einer Auseinandersetzung auf seine 27-jährige frühere Lebensgefährtin eingestochen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in einer gemeinsamen Presseerklärung schreiben. Die Frau hat hierdurch lebensgefährliche Verletzungen am Oberkörper erlitten. Der Mann wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Lautstarker Streit - dann sticht er zu

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach kam es am Freitagabend, etwa gegen 18.30 Uhr, aus noch unbekanntem Grund in der Prinzregentenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und seiner 27-jährigen Ex-Lebensgefährtin. Im Verlauf des lautstarken Streits stach der Mann dann zunächst auf die ein Jahr jüngere Frau ein und wirkte anschließend gewaltsam auf den Oberkörper der Frau ein.

Nach Eingang der ersten Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fuhren umgehend mehrere Streifen der Bad Kissinger Polizei und angrenzender Dienststellen zum Einsatzort. Die Beamten stellten den 28-Jährigen und seine Ex-Lebensgefährtin im Bereich eines Hauseingangs fest und konnten den Mann von der Frau trennen und vorläufig festnehmen.

Frau muss reanimiert werden

Die 27-Jährige musste noch vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt reanimiert werden und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Der 28-jährige Bad Kissinger trug ebenfalls Verletzungen davon und wird derzeit auch in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Er steht hierbei unter polizeilicher Bewachung. Im Laufe des Samstags wird über eine Vorführung am Amtsgericht entschieden.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Hintergründe zu klären und den genauen Tatablauf zu rekonstruieren.