Wie kommt der Honig ins Glas?

Am Sonntag, 14. Juli, findet im Erba-Park eine öffentliche Honigernte statt. Bereits Kinder ab dem Grundschulalter können kostenlos und ohne Anmeldung daran teilnehmen. Sie ziehen unter Anleitung eine Wabe aus dem Volk und werden mit einem kleinen Geschenk belohnt. Die Erntezeiten sind von 15 bis 16 Uhr und von 16 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist die Bienen-InfoWabe am Bienenweg 1, die bereits ab 14 Uhr geöffnet hat. Die Verarbeitung der gemeinsamen Ernte - das Entdeckeln, Schleudern, Abfüllen und Etikettieren - findet dann am Montag, 15. Juli, von 17 bis 19.30 Uhr im privaten Rahmen am Obstmarkt 10 statt. Die Teilnahme ist auf zehn Personen begrenzt und erfordert eine Anmeldung unter hallo@bienen-leben-in-bamberg.de. Ein Teilnahmebetrag wird erhoben, darin sind ein selbst abgezapftes Glas Bamberger Lagenhonig, ein kleiner Imbiss und natürlich das Vergnügen des Honigschleckens enthalten. red