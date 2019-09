Wallfahrt nach Vierzehnheiligen

Einladung ergeht zur 26. Fußwallfahrt von Neunkirchen am Brand nach Vierzehnheiligen am Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September. Start ist am Samstag um 5 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael Neunkirchen am Brand (erster Tag 50 Kilometer) mit Übernachtung in Königsfeld (Quartierbeschaffung jeder selbst). Es ist auch eine Teilnahme nur am Sonntag möglich, Start ist hierzu um 5 Uhr am Busbahnhof Neunkirchen am Brand. Die Wallfahrer werden kostenlos nach Königsfeld fahren, wo sie sich den anderen Wallfahrern anschließen können. Abmarsch ist um 6 Uhr in Königsfeld (zweiter Tag 30 Kilometer). Der Einzug in Vierzehnheiligen ist um etwa 13.30 Uhr vorgesehen. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Bus um 16.30 Uhr. Rückkunft ist um etwa 18.30 Uhr. Aus organisatorischen Gründen wird um schnellstmögliche Anmeldung im Pfarrbüro Neunkirchen unter Telefon 09134/707013 gebeten. red