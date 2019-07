Preise für Bienenunterstützer

Am 1. August ist Bewerbungsschluss für den Bienenstadt-Bamberg-Umweltpreis, der jährlich von der Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de vergeben wird. Der Preis soll Ansporn sein, sich in besonderer Weise für die Natur in Bamberg und Umgebung zu engagieren. Dabei sollten die Themen Bienen - und im weiteren Sinne Insekten - und deren Lebensraum, aber auch Verdienste um den regionalen Honig oder in der Imkerei eine Rolle spielen. Einzelpersonen und Institutionen können sich unter hallo@bienen-leben-in-bamberg.de formlos bewerben. Weitere Information unter bienen-leben-in-bamberg.de/bienenstadt-bamberg-umweltpreis. red