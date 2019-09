Pläne für Kita in der Nürnberger Straße

Für Mittwoch, 18. September, ist die nächste Sitzung des Marktgemeinderates anberaumt. Unter anderem wird zum aktuellen Planungsstand der Kita "Nürnberger Straße" informiert und über den Zuschussantrag der Filialkirchenstiftung St. Johannis der Täufer Großenbuch für Arbeiten am Kirchenumfeld beraten. Des Weiteren soll über die Auszahlungen von Mietkostenzuschüssen an die Diakonie für den evangelischen Kinderhort, Standort Fröschau 12, ab dem Jahr 2007 entschieden werden. Ein weiteres Thema der Marktgemeinderatssitzung ist die Subventionierung der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand bei der mit Nutzungsvertrag vom 3. Dezember 2018 überlassenen Musikräume in der Grundschule ab dem 1. Januar 2019. red