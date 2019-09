Neunkirchen schafft den Anschluss

Am Busbahnhof-Parkplatz können ab sofort zwei Elektroautos gleichzeitig mit Ökostrom geladen werden. Bürgermeister Heinz Richter (FW) hat zusammen mit Doreen Ibrahimovic, Ansprechpartnerin für Elektromobilität bei der N-Ergie Aktiengesellschaft, eine Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen.

Die Ladesäule verfügt über zwei Typ 2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt. Die beiden anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die hier aufgeladen werden. "Ich freue mich sehr, dass nun auch in der größten Landkreiskommune die erste Elektroladesäule in guter Zusammenarbeit mit den Firmen N-Ergie und Bayernwerk Netz GmbH in Betrieb genommen werden kann", sagte Bürgermeister Richter am Freitag. Mit einer zweiten Ladesäule am P&R-Parkplatz in der Straße Zu den Heuwiesen könne bei günstiger Witterung noch in diesem Jahr gerechnet werden.

"Die Elektromobilität trägt dazu bei, die CO2 -Emissionen zu verringern, und spielt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie eine wichtige Rolle", sagte Doreen Ibrahimovic. "Als regionaler Energieversorger treiben wir gemeinsam mit den Kommunen den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Nordbayern voran. Deshalb engagieren wir uns zusammen mit Neunkirchen für den Klimaschutz." Die Säule wird in den "Ladeverbund+" integriert, eine Kooperation von derzeit rund 60 Stadt- und Gemeindewerken in Nordbayern. Alle Ladesäulen in diesem Ladeverbund sind mit einem einheitlichen Zugangssystem ausgestattet. Der Zugang erfolgt unter anderem über das Mobiltelefon.

Eine Übersicht über alle Mitglieder, Ladesäulen und weitere Informationen zum Zugangssystem sind unter www.ladeverbundplus.de zu finden. red