Freunde der Bienen

Am Dienstag, 18. Februar, findet um 18 Uhr ein Gründungstreffen der neuen Transitiongruppe "Bienenfreu(n)de" statt. Eingeladen sind alle, die sich für (Wild-) Bienen, Honig, Imkerei und Natur interessieren und Gleichgesinnte suchen. Die Gruppengründung wurde im Nachgang eines Transition-Plenums zum Thema "Kooperation" von der Initiative "Bienen-leben-in-Bamberg.de" initiiert. Geplant ist, sich in der Art eines Stammtisches jeden dritten Dienstag im Monat ab 18 Uhr auszutauschen. Jedes Treffen beginnt mit einem kurzen Themeninput und anschließender Aktivität, die vorab gemeinsam festgelegt wird. Erste Themenvorschläge sind Kochen mit Honig, Wachsarbeiten, Bienenpflanzenbörse, Buchvorstellungen, Filmabende, Bienenbesuche, Honigschleudern oder meditatives Beobachten der Bienen- und Insektenwelt und vieles mehr. Ebenso will die neue Gruppe laut ihrer Mitteilung ein Forum für junge wie erfahrene Bienenhalter sein, die sich zu imkerlichen Aspekten beraten möchten. Das Gründungstreffen findet am Obstmarkt 10 zunächst noch im privaten Rahmen statt. Daher wird eine Anmeldung telefonisch oder per E-Mail spätestens einen Tag vorab erbeten unter Telefon 0951/3094539, hallo@bienen-leben-in-bamberg.de. Weitere Infos unter www.transition-bamberg.de/bienenfreunde/. red