Ehrennadel für Imker

Für langjährige Verdienste im Imker- und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land (IBZV) wurde an Nikolaus "Klaus" Hofmann die bronzene Ehrennadel des Landesverband bayerischer Imker vergeben.

Hofmann war seit 2004 Schriftführer, bevor er 2008 die Kasse des Vereins verwaltete und 2012 den zweiten Vorsitz übernahm. Am Lehrbienenstand in Burgebrach leistete er mit 75 Lehrgängen weit über 400 ehrenamtliche Stunden, um Jungimker anzulernen, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Neuwahlen durchgeführt

Im Zuge der Neuwahlen ergingen in der Hauptversammlung weitere Ehrungen an ebenfalls ausscheidende Mitglieder des (erweiterten) Vorstands: Sabine Borowski-Anzenhofer, Anton Mackert, Leo Weingärtner, Erwin Schmidt und Thomas Vollmuth.

Nachfolger sind Jennifer Geier als Zweite Vorsitzende, Leo Hümmer als Kassier, Harald Busch als Zuchtwart, Astrid Dietz als Schriftführerin, Kerstin Sirtl als Beirätin und Sabine Borowski-Anzenhofer als Kassenprüferin.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, hat der IBZV rund 140 Mitglieder. Der Verein habe trotz demografiebedingter Ausschiede seine Mitgliederzahl seit Jahren halten beziehungsweise sogar leicht erhöhen können. red