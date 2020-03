Das Coronavirus breitet sich seit Wochen aus. Mittlerweile sind in Deutschland 349 Menschen (Stand: 5. März 2020, 12.30 Uhr) infiziert. Das gab das "Robert-Koch-Institut (RKI)" bekannt. In vielen Städten kommt es deshalb zu Hamsterkäufen. Die Menschen decken sich mit Pasta & Co. ein. Ähnlich verhält es sich bei Medikamenten, Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken. Ein fränkischer Apotheker hat deshalb vorgesorgt und selbst Hamsterkäufe gestartet.

Das panikhafte Kaufverhalten vieler Verbraucher treibt auch einen Arzt aus der Region um. Daniel Schölz arbeitet als Facharzt für Chirurgie am Klinikum im mittelfränkischen Ansbach und spricht von "Medikamenten- und Maskenirrsinn". Damit meint er, was die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits angemahnt hat. Die "WHO" hat zuletzt bekanntgegeben, dass der Mangel an Gesichtsmasken sowie anderen medizinischen Schutzausrüstungen den weltweiten Kampf gegen das Coronavirus behindere. "Wir können Covid-19 nicht aufhalten, ohne unser Gesundheitspersonal zu schützen", sagte "WHO"-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.

Coronavirus: OP-Schutzmasken halten Viren nicht auf

Auch Schölz warnt davor, sich willkürlich mit Schutzmasken einzudecken - insbesondere aus einem Grund: "Solche Masken, wie ich sie auf dem Bild trage, sind als Virusschutz sinnlos", schreibt er bei Facebook.

Die OP-Masken bieten kaum Schutz vor Coronaviren. Sie werden im Krankenhaus vom medizinischen Personal verwendet, um Patienten vor Erregern aus dem Mund- und Nasenraum zu schützen. Dieser Schutz ist allerdings bloß garantiert, falls die Maske im zweistündigen Takt ausgetauscht wird.

Im Fall des Coronavirus sind diese jedoch völlig nutzlos. Durch Hamsterkäufe könnten die OP-Masken in Kliniken knapp werden, betont der fränkische Facharzt. "Wenn die Chirurgen nun keine Masken mehr haben, weil alle ihr Hirn ausschalten und gegen Viren schützende Masken kaufen, können Chirurgen nicht mehr operieren", erklärt Schölz.

Das Bunkerverhalten vieler Menschen verurteilt er. Und noch ein weiteres Phänomen kritisiert er: "Es ist eine Schande, wenn in Krankenhäusern Masken und Desinfektionsmittel in großen Mengen geklaut werden, so dass das Personal Probleme bekommt." Zahlreiche Kliniken beklagen aktuell Diebstähle. In einem Krankenhaus in Niedersachsen wurden beispielsweise 1200 Mundschutzmasken aus einem Lagerraum gestohlen. Auch in Hamburg kam es zu Klauaktionen. Auf Twitter berichten Krankenhausmitarbeiter von ihrem Erfahrungen: "Im Krankenhaus haben wir die Direktive bekommen, alles was auch nur annähernd Desinfektionsmittel und Mundschutz ist, wegzusperren", schreibt eine Nutzerin.

Coronavirus: Händewaschen hilft

Im Vergleich zu verschiedenen Schutzmasken gibt es einen wirksameren Schutz vor dem Coronavirus: Händewaschen. Die "Bundeszentrale für politische Bildung" informiert darüber, wie wichtig das Waschen der Hände bezüglich dem Schutz vor Keimen ist: So waschen Sie sich die Hände richtig.