Eine dieser Möglichkeiten ist das Handwerkerportal blauarbeit.de. Seit 2004 können Auftraggeber dort deutschlandweit Handwerker finden, miteinander vergleichen und beauftragen – kostenlos und unverbindlich. Beschreiben Sie dazu einfach Ihren Auftrag, fügen Sie bei Bedarf Fotos hinzu und Sie erhalten Angebote von handwerklichen Fachbetrieben in Ihrer Nähe.

Wie erhält man gute Angebote?

Um viele gute Angebote zu erhalten, sollte man den Auftrag möglichst detailliert beschreiben:

Was muss erledigt werden?

Bis wann soll der Auftrag erledigt werden?

Welche Produkte sollen verarbeitet werden?

Fotos von Baustelle und Produkten hochladen

Falls dem Handwerker Daten oder Maße fehlen, wird er diese bei Ihnen erfragen. Manchmal müssen Handwerker auch einen Vor-Ort-Termin mit Ihnen vereinbaren und den Sachverhalt vor Ort selbst begutachten oder ausmessen, bevor sie ein genaues Angebot machen können. Für eine schnelle Detail- und Terminabsprache lohnt es sich auch, eine Telefonnummer anzugeben.

Bei größeren Aufträgen, die mehrere Gewerke umfassen, sollten Sie mehrere Ausschreibungen in den jeweils passenden Gewerken erstellen. Auf diese Weise werden genau die Fachfirmen angesprochen, die Sie für Ihre Arbeiten benötigen. Verweisen Sie in jedem Auftrag auf die weiteren Arbeiten, die ausgeführt werden müssen. So erhöhen Sie die Chance, dass sich größere Handwerksbetriebe bei Ihnen melden, die in der Lage sind, mehrere Gewerke auszuführen. Das hat dann den Vorteil, dass Sie nur einen Ansprechpartner haben und er die Koordinierung der verschiedenen Gewerke übernimmt.

Den besten Handwerker finden

Sie haben viele Angebote erhalten und können sich nicht für einen Handwerker entscheiden? Dann sollten Sie auf folgende Dinge achten:

Hat der Handwerker gute Bewertungen?

Bewertungen können viel über einen Betrieb verraten. Werfen Sie einen Blick ins Profil des Handwerkers, denn dort finden Sie die Bewertungen anderer Kunden. Wahrscheinlich gibt es sogar schon eine, die genau Ihre Art von Auftrag beschreibt!

Welche Referenzen gibt es?

Viele Handwerker beschreiben in ihrem Profil nicht nur sich, sondern auch ihre vergangenen Aufträge. Dort findet man oft auch Fotos, die das Ergebnis der Arbeit zeigen. Häufig sagen die Bilder viel über die Qualität des Handwerksbetriebs aus.

Welche Zertifikate hat der Handwerker im Profil hinterlegt?

Im Profil des Handwerkers können Sie schnell sehen, welche Qualifikationen der Handwerker mitbringt. Die hinterlegten Zertifizierungen sind von blauarbeit.de geprüft worden und sind somit absolut verlässlich. Vergessen Sie dabei aber eins nicht: Nicht in allen Branchen gibt es eine Meisterpflicht. Auch Gesellen können sehr gute Arbeit leisten.

Gefällt Ihnen ein Handwerker, aber es sind noch Fragen zum Angebot offen, dann schrecken Sie nicht davor zurück, nachzufragen und die Details abzuklären. Je besser die Kommunikation und Planung, desto schneller wird der Auftrag fertig.

Stimmt der Preis?

Es lohnt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Dabei sollte man immer auf ein gutes Verhältnis zwischen Preis und angebotener Leistung achten. Nicht immer ist das günstigste Angebot auch das beste.

Umgang während der Ausführung

Sie haben einen Handwerker gefunden und einen Termin vereinbart? Dann gibt es für Sie nicht mehr viel zu tun. Beachten Sie jedoch, dass Sie alle Vereinbarungen mit dem Unternehmen schriftlich fixieren, bevor es losgeht. So sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es im späteren Verlauf zu Differenzen kommen sollte.

Bevor die Handwerker bei Ihnen erscheinen, sollten Sie sicherstellen, dass sie gut an den Arbeitsort kommen. Besonders bei größeren Bauaufträgen müssen Sie dafür sorgen, dass auch das Material gut angeliefert werden kann. Darüber hinaus ist es höflich, den Handwerkern Kaffee, Tee oder andere Getränke anzubieten.

Um Schmutz müssen Sie sich bei professionellen Handwerksbetrieben keine Sorgen machen. Arbeiten die Handwerker im Haus, werden sie Unterlagen benutzen und den Dreck nach der Arbeit beseitigen. Das Hinterlassen der Arbeitsstelle in "besenreinem" Zustand ist in der Regel auch Bestandteil des Angebots oder des Vertrags.

Falls die Kosten während des Auftrags doch unerwartet 15 bis 20 Prozent höher werden sollten, muss der Handwerker das direkt mitteilen. Wenn nötig, können Sie den Vertrag dann kündigen, müssen aber bis dahin erbrachte Leistungen zahlen. Dies gilt jedoch nicht für Festpreisvereinbarungen. In diesem Fall gibt der Handwerker einen Festpreis an, den er nicht überschreiten darf. Das schützt vor bösen Überraschungen.

Ablauf nach dem Auftrag

Sobald der Handwerker den Auftrag beendet hat, steht die Abnahme durch Sie an. Vergleichen Sie die ausgeführten Arbeiten mit den im Vertrag vereinbarten Leistungen. Fallen Ihnen noch Mängel auf, so teilen Sie dies dem Handwerker umgehend mit. Der Fachmann muss diese Mängel beheben, bevor die Arbeiten von Ihnen vollständig und per Unterschrift abgenommen werden können. Glücklicherweise kommt es selten vor, dass größere Mängel zu beheben sind. Achten Sie aber auch auf kleine Fehler in der Ausführung, die sich vor der Abnahme noch beheben lassen. Haben Sie die Arbeiten erst einmal abgenommen, wird es deutlich schwieriger, Mängel im Nachhinein beheben zu lassen.

Handelt es sich um einen versteckten Mangel (bspw. mangelhaft angebrachte Fliesen, die sich erst nach einer Weile von Wand oder Boden lösen), so muss der Fachmann diesen Mangel natürlich innerhalb der Gewährleistungsfrist beheben. Hier spielt es keine Rolle, ob zuvor ein Abnahmeprotokoll von Ihnen unterzeichnet wurde.

Egal ob der Auftrag gut oder schlecht lief, nachdem der Auftrag ausgeführt wurde, sollten Sie unbedingt eine Bewertung abgeben. So helfen Sie zukünftigen Auftraggebern und geben auch dem Handwerker eine Rückmeldung. Positive Bewertungen sind insbesondere für junge Betriebe mit wenigen Bewertungen wichtig, damit diese zusätzliche Aufträge erhalten und sich etablieren können.

Handwerker finden – egal welche Branche

Mit blauarbeit.de finden Sie den passenden Dienstleister aus allen Branchen rund um Handwerk, Haus, Bau und Garten. Egal, ob Sie nur Fliesenleger für die Badsanierung brauchen oder einen erfahrenen Baubetrieb, der gleich das ganze Haus saniert.