"Ich interessiere mich schon lange für Photovoltaik", sagt unser Leser Klaus während er auf das Dach seines Hauses in den Haßbergen (Unterfranken) blickt. Sie ist fertig, seine neue Solaranlage, mit der er eigenen Strom produzieren kann - günstiger als aus dem Netz, autark und nachhaltig.

Eine weitere Motivation sei nachhaltige Vorsorge, wie Klaus erklärt: "Vor dem Hintergrund der schon seit vergangenem Jahr steigenden Inflation wollte ich mein Geld sinnvoll anlegen." Im Februar, also vor der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg, hat er Angebote bei regionalen Anbietern eingeholt. Dann ging alles schnell. Durch sein vorausschauendes Handeln kann er bereits jetzt eigenen Sonnenstrom erzeugen. Denn der Run auf PV-Anlagen führte dazu, dass viele Anbieter teils auf Monate oder Jahre ausgebucht sind (hier findest du PV-Fachbetriebe mit freien Kapazitäten*).

Photovoltaikanlage: Angebot vom regionalen Fachbetrieb überzeugt

Für den Unterfranken war es wichtig, dass er sein Vorhaben in die Hände eines regionalen Anbieters gibt: "Ich habe fünf Unternehmen im maximalen Umkreis von 30 Kilometern gesucht und abtelefoniert." Klaus' "Problem", das sich bald als keines herausstellen sollte: Die renommierten Anbieter waren nicht verfügbar, zu lange Wartezeiten. So hat der langjährige PV-Fan Firmen kontaktiert, die er vorher nicht gekannt hatte. Zwei davon boten einen Termin in den folgenden sechs Wochen an, ein Anbieter wollte "im Laufen des Jahres vorbeischauen". Das dauerte dem PV-Enthusiasten zu lange.

Übrig geblieben sind zwei Unternehmen, mit denen zeitnah ein Termin zustande kam. Einer kalkulierte 49.000 Euro. Das war Klaus zu teuer. Also beauftragte er einen regionalen Fachbetrieb aus seinem Landkreis, unweit von Klaus' Wohnort (hier geht's zum kostenlosen Vergleich regionaler Solarteure*). "Faszinierend ist", so Klaus, "dass die Kundenbetreuer*innen vor Ort die Daten in das Tablet eingeben und innerhalb von fünf Minuten das Angebot erstellen und direkt auch ausdrucken können." Der PV-Anlage mit Stromspeicher für 36.000 Euro stand nichts mehr im Wege, wenngleich das "5-Minuten-Angebot" aus dem Rennen war. Im Oktober wurde die PV-Anlage innerhalb weniger Tage installiert, der Speicher wird aufgrund von Lieferengpässen nachgeliefert.

Jetzt produziert er Strom für den Eigenbedarf und speist überflüssigen Strom ins öffentliche Netz ein (die Vergütungssätze für Teil- bzw. Volleinspeisung kannst du in unserem EEG-Artikel nachlesen). Klaus blickt positiv auf das PV-Projekt zurück, die Hartnäckigkeit habe sich ausgezahlt.

Technische Daten zu Klaus' Solaranlage - Dachgröße bestmöglich nutzen

Angesprochen auf die Größe seiner Photovoltaikanlage hat Klaus folgenden Tipp: "Nutzt die zur Verfügung stehende Fläche auf eurem Dach bestmöglich aus." Die fixen Aufwände für die Installation und Inbetriebnahme der PV machen den Löwenteil der Kosten aus (insb. Monteure oder Gerüst). Die Materialkosten für zusätzliche Module fallen hingegen kaum ins Gewicht.

Das Dach des Unterfranken ist gen Süden ausgerichtet, womit ein Ertrag von 17.100 kWh im Jahr realistisch ist. Verschattungen durch Nebengebäude wurden bei der Planung berücksichtigt. Durch die Größe der PV und den zusätzlichen Speicher erreicht Klaus einen hohen Autarkiegrad, der überschüssige Strom wird eingespeist. Die technischen Details der Anlage auf einen Blick:

42 PV-Module : Heckert NeMO 3.0 120 380 Wp mit einer Peak-Leistung von insgesamt 15,96 kWp

: Heckert NeMO 3.0 120 380 Wp mit einer Peak-Leistung von insgesamt 15,96 kWp Wechselrichter : SMA STP 15000TL-30 zur Umwandlung des erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom

: SMA STP 15000TL-30 zur Umwandlung des erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom Batteriesystem : BMZ Hyperion 7,5 kWh (9 kWh) mit Batterie-Wechselrichter SMA Sunny Boy Storage 5.0-10

: BMZ Hyperion 7,5 kWh (9 kWh) mit Batterie-Wechselrichter SMA Sunny Boy Storage 5.0-10 Intelligente Anlagenüberwachung : Sunny Home Manager 2.0

: Sunny Home Manager 2.0 Energieertrag pro Jahr (bei Südausrichtung): 17.100 kWh

PV-Anlage: Ersparnis von rund 40.000 Euro über 20 Jahre

Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Klaus' Einsparung durch die Photovoltaikanlage hat der regionale Anbieter einen jährlichen Stromverbrauch des Zweipersonenhaushaltes von rund 5.700 Kilowattstunden (kurz kWh) herangezogen, wobei die Anschaffung eines E-Autos bereits berücksichtigt wurde. Im ersten Halbjahr 2022 kostete eine kWh Strom aus dem Netz durchschnittlich 37,14 Cent. Die so genannten Stromgestehungskosten, also die Kosten für die Erzeugung von Solarstrom, betragen hingegen nur 11,20 Cent.

Doch welche Ersparnis ist mittel- und langfristig möglich? Im ersten Jahr spart Klaus so 1.478 Euro an Stromkosten ein, nach 20 Jahren hat er insgesamt 39.260 Euro eingespart (Einspeisevergütung für überschüssigen Strom eingerechnet). Die PV-Anlage hat sich so bereits nach 13,4 Jahren amortisiert, bei stark steigenden Strompreisen entsprechend früher. Die PV-Anlage kann mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens 30 Jahre genutzt werden (ggf. müssen vor dieser Zeit einzelne Teile wie der Wechselrichter ausgetauscht werden).

Du planst ebenfalls eine PV und möchtest wissen, mit welcher Rendite du rechnen kannst? PV-Fachbetriebe führen unter Berücksichtigung deines Verbrauchs (Größe des Haushalts, ggf. E-Auto und/oder Wärmepumpe) eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für dich durch - so kannst du am besten einschätzen, ob und ab wann sich die Solaranlage rechnet. Tipp: Bei solaranlagen-portal.com hast du die Möglichkeit, kostenlos Solarteure aus der Region anzufragen*.

Förderungen für Wallbox und Stromspeicher

Eine so genannte Wallbox zum Laden eines Elektroautos bestellte Klaus gleich mit. Dabei profitierte er von einer Förderung. Von den 1.500 Euro inklusive Installation übernahm 900 Euro der Staat. Das Elektroauto, auf das sich der Unterfranke besonders freut, ist bestellt und wird in Kürze geliefert: Ein vollelektrischer Kompaktwagen von Seat. Auch der Stromspeicher für die PV-Anlage wurde mit 650 Euro von den 8.000 Euro Anschaffungskosten gefördert.

Solaranlage anschaffen: Die Dos & Don'ts von Klaus

Im Nachhinein blickt Klaus zufrieden auf den Ablauf vom Angebot bis zur Installation zurück und hat für zukünftige private Stromproduzenten Tipps parat: "Auch trotz der derzeitigen schwierigen Lage sollte man mindestens zwei Angebote einholen und sich auf alle Fälle über staatliche Förderungen informieren." Und: Die Angebote sollten in puncto Leistungen miteinander vergleichbar sein (sind im Vergleichsangebot z. B. Gerüstkosten sowie die Anmeldung beim Energieversorger enthalten) - sonst vergleichst du Äpfel mit Birnen.

Nicht zuletzt sind Photovoltaikanlagen gerade in Zeiten hoher Inflation eine kluge & sinnvolle Geldanlage. Empfehlung aus der Redaktion: Wer die hohen Anschaffungskosten einer PV scheut, für den ist ggf. die "Miet-Solaranlage" interessant. In unserem Artikel stellen wir die Lösung von Enpal vor, oder du machst gleich den Verfügbarkeits-Check für deine Region*.

Du möchtest dich mit Strom vom eigenen Dach unabhängig machen? Diese acht Tipps von Klaus zahlen sich für dein PV-Projekt aus:

Dos

Vergleich von PV-Angeboten lohnt sich - mindestens zwei Angebote einholen (Preise und Leistungen vergleichen)

Autarkiegrad: Dachgröße bestmöglich ausnutzen, lasse so viele Module wie möglich verbauen (örtliche Gegebenheiten wie Verschattungen beachten), Speicher als Option

Über staatliche Förderungen informieren, so holst du noch mehr Rendite aus deiner PV raus

Konsequent auf Elektrifizierung setzen - mit E-Auto, Wärmepumpe & Co. lastest du PV noch besser aus und machst dich unabhängig von fossilen Energieträgern

Der wichtigste Punkt: Nutze das Internet als Informationsquelle und mache dir ein eigenes Bild zu Solaranlagen & Elektroautos

Don'ts

Abschrecken lassen von vollen Auftragsbüchern und langen Wartezeiten - es lohnt sich, am Ball zu bleiben

Erstbestes Angebot ohne Vergleichsmöglichkeiten annehmen

Installation der PV auf einem sanierungsbedürftigen Dach

