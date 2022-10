Alleine wohnen: So können Single-Haushalte Energie und Kosten sparen

Energieverbrauch in einem Singlehaushalt

Alleine zu leben hat auf der einen Seite viele Vorteile. Du hast die Freiheit zu tun, was du möchtest, die Wohnung kann nach deinen Vorstellungen gestaltet werden und auch bei anderen Entscheidungen muss nicht auf jemand anderen Rücksicht genommen werden. Auf der anderen Seite ist es aber oftmals auch teurer, da die Lebenskosten nicht aufgeteilt werden können.

Der Energieverbrauch pro Kopf ist in einem Singlehaushalt höher als in Haushalten, in denen mehr Personen leben. Das liegt vor allem an Geräten wie Wasch- und Spülmaschinen. Auch die Heizung braucht bei einer Person genauso viel Energie, um den Raum zu erhitzten, wie bei mehreren.

Es gibt allerdings Dinge, auf die du achten kannst, um trotzdem Energie zu sparen.

Elektronische Geräte: Du solltest darauf achten, dass Geräte, die Strom brauchen, ausgeschaltet werden, sobald du sie nicht mehr benötigst. Zusätzlich ist es sinnvoll, sie auszustecken , um so den Standby-Modus zu vermeiden. Denn auch dabei wird Strom verbraucht. Auch Licht, das nicht gebraucht wird, sollte immer aus sein. Gerade wenn du alleine lebst, benötigst du häufig viel weniger Licht und kannst, wenn du darauf achtest, auf jeden Fall sparen.

Bei Waschmaschinen kann darauf geachtet werden, dass mit einer Temperatur gewaschen und die Kleidung danach luftgetrocknet wird. Besonders in Single-Haushalten kann es dauern, bis eine ganze Wäsche zusammen kommt. Wenn es möglich ist, solltest du aber so lange warten, bis die Maschine befüllt werden kann, sodass sie nicht fast leer läuft. Kochen: Beim Kochen auf dem Herd sollte immer ein zur Herdplatte passender Topf verwendet werden. Auch ein Deckel kann beim Energie sparen helfen. Geräte wie Mikrowelle und Wasserkocher verbrauchen zusätzlich weniger Energie und reichen häufig, um ein leckeres Essen für eine Person zuzubereiten.

Wenn Energie gespart wird, trägt das schon einen großen Teil zum Geldsparen bei, da weniger Energieverbrauch auch weniger Kosten bedeutet. Dennoch gibt es zusätzlich Möglichkeiten, wie du noch mehr Geld einsparen kannst.