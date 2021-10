Ökologisch bauen: Mehr Nachhaltigkeit bei deinem Eigenheim

Schon beim Bau eines Eigenheims kannst du ökologisch bauen. Dazu solltest du auf die Materialien achten, die verwendet werden - aber auch auf die Bauweise.

Wir erklären dir, wie du nachhaltig bauen kannst und welche Vorteile das mit sich bringen kann.

Was bedeutet "ökologisches Bauen"?

Mit dem ökologischen Bauen beschäftigt sich die Baubiologie und ist die Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer gebauten Umwelt.

Baubiologisches Bauen ist…

Vorsorge um eine lebenswerte Zukunft …

Qualitäts- und verantwortungsbewusste Innovation nach ästhetischen Gesichtspunkten

Orientierung am Vorbild Natur, auch an ihren vielfältigen Formen und Farben

Rücksichtnahme auf alle Mitmenschen

Engagement für eine gesunde Wohnumwelt

Ein Gesamtkonzept im ganzheitlichen Sinne

Was sind ökologische Baustoffe?

Nachhaltige Baustoffe sind die umweltverträgliche Alternative zu konventionellen Baustoffen. Sie bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und ihre Herstellung ist mit geringem Energieaufwand möglich.

Baustoffe und Raumausstattung

natürliche, schadstofffreie Materialien mit möglichst geringer Radioaktivität verwenden

auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wärmedämmung, Wärmespeicherung, Oberflächen- und Raumlufttemperaturen achten

feuchtigkeitsausgleichende Materialien verwenden

auf geringe Neubaufeuchte achten

neutral- oder wohlriechende Materialien verwenden wie z.B. Kalk- oder Lehmputz

Das Holzhaus

Das Holzhaus liegt voll im Trend – und zwar aus guten Gründen.

Die Vorteile der Holzbauweise

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff

Speichert langfristig CO 2

Schont die begrenzten Energie- und Rohstoffreserven

Verschiedene, flexible Holzbausysteme lassen sich sehr gut an Nutzungsbedingungen und Wünsche des Bauherrn anpassen

Hoher Vorfertigungsgrad sorgt für verkürzte Bauzeit

Holz ist leichter als Stahl und fast so druckfest wie Beton, Kann im Gegensatz zu Beton aber auch Zugkräfte aufnehmen (wird im Hybridbau, also Holz-Beton-Verbund, genutzt)

Holz ist „warmer“ Baustoff und kann Raumluftfeuchte positiv beeinflussen – für eine hohe Wohnqualität und ein gesundes Wohnklima

Strohballenbau

Die Verwendung von Strohballen ist beim ökologischen Baustil nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil, denn das Material eines Strohballenhaus ist nicht nur äußerst umweltfreundlich, sondern sorgt in Kombination mit Holzständern sowie Kalk- und Lehmputz für ein wohngesundes Raumklima.

Vorteile des Strohballenbaus

Stroh überzeugt vor allem durch sehr gute ökologische Eigenschaften

Ist regional, CO 2 -neutral und schnell nachwachsend

-neutral und schnell nachwachsend Herstellung der Ballen benötig etwa 100 x weniger Energie als die Herstellung von beispielweise Mineralwolle oder Polysterol

Strohballen sind vollständig biologisch abbaubar, da sie ohne chemische Zusätze verbaut werden

Wärmedämmeigenschaften von Strohballen sind so gut, dass bei einer Wandstärke von 40 bis 50 Zentimetern auch der Passivhausstandard erreicht werden kann

Das Massivhaus

Anders als Holz ist Stein kein nachwachsender Rohstoff. Materialen wie Kalksandstein und Tonziegel, aus denen Massivhäuser meist bestehen, müssen aufwendig abgebaut und hergestellt werden, was wiederum Energie und Ressourcen verbraucht. Zudem werden einige Materialien aus dem Ausland importiert, was die CO 2 Bilanz für die Herstellung steigen lässt.

Vorteile des aktuellen Mauerwerksbaus

Größere Steine mit weniger Gewicht wurden entwickelt und lassen sich leichter verbauen und beschleunigen so den gesamten Bauprozess

Verbesserungen im Wärmeschutz wurden vorgenommen, da Steine passgenauer gestaltet wurden

Der Einsatz natürlicher Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, wie beispielsweise Stroh, Holzfaserdämmplatten, Flachsfasern, Hanffasern, Schafwolle ist möglich

Auch wenn sich über die Baukosten keine pauschale Aussage treffen lässt, gilt eine Größenordnung von zehn Prozent bis 30 Prozent Mehrpreis für eine ökologisch-nachhaltige Immobilie als typisch. Gut gedämmte und gesunde Einfamilienhäuser in Holzbauweise können beispielsweise ab 1.600 EUR pro Quadratmeter hergestellt werden. Diese in gut nutzbarer und einfacher Ausführung gefertigten Häuser beinhalten dann unter anderem dreifach verglaste Holzfenster, Zellulosedämmung, Lehmputze, eine Lüftungsanlage und Vollholzböden. In einem ähnlichen Kostenrahmen lassen sich auch Strohballengebäude errichten.