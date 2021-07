Paris vor 1 Stunde

Astronomie

Beteigeuze wurde immer dunkler: Rätsel um Weltraumriesen gelöst

Der Stern Beteigeuze wurde immer dunkler. Lange Zeit konnten sich Wissenschaftler nicht erklären, warum der Riesenstern in der Vergangenheit so viel Strahlkraft verloren hatte. Mittels neuen Datensätzen konnten Astronomen nun feststellen, was es mit dem geheimnisvollen Stern auf sich hat.