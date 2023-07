Balkonkraftwerke von Kleines Kraftwerk: Für jeden Zweck, hochwertige Montagesysteme "Made in Germany"

Sommeraktion: Spare mit dem Code "infranken100" ganze 100 Euro auf dein Balkonkraftwerk (Aktion gilt bis 15. August)

Spare mit dem Code ganze 100 Euro auf dein Balkonkraftwerk (Aktion gilt bis 15. August) Optional mit Batteriespeicher von Zendure - großes FAQ mit Antworten zu Förderung & Co.

Steckersolargeräte, sogenannte Balkonkraftwerke, erfreuen sich steigender Beliebtheit. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin hat ausgewertet, dass die Anzahl der Mini-PV-Anlagen alleine von 2020 auf 2021 um 64 Prozent angestiegen ist. Heute werden in der Bundesrepublik über 190.000 Balkonkraftwerke betrieben. Der Erfolg hat gute Gründe: Du musst sie nicht montieren und keine Installation durchführen - einfach an die Schuko-Steckdose anstecken und eigenen sauberen Strom produzieren.

Wo du dein Kraftwerk aufstellst, ist dir überlassen: Auf dem Balkon, im Garten oder auf dem Carport. Wichtig für einen guten Ertrag ist, dass es möglichst oft direkt gegen die Sonne ausgerichtet ist. Ein Solarsteckergerät mit einem 600 Watt-Wechselrichter, optimal ausgerichtet, liefert rund 600 Kilowattstunden (kWh) Solarstrom im Jahr (hier rechnet unser Leser vor, wie viel Ertrag er Monat für Monat einfährt). Die kleinen Kraftwerke sind auf 600 Watt beschränkt. Die Bundesregierung plant für 2023 eine Erhöhung auf 800 Watt (Bagatellgrenze). Ob als Ergänzung zu deiner Dach-PV-Anlage oder zum Einstieg in die Solarenergie. Ein Balkonkraftwerk ist dein Schritt zur Unabhängigkeit. Diese kannst du durch einen Batteriespeicher, auch für Balkonkraftwerke erhältlich, erhöhen. Dieser speichert die bei Sonnenschein erzeugte Energie für nachts oder für Tage mit bewölktem Himmel. Exklusiv als inFranken.de-Leser*in sparst du aktuell noch bis 15. August mit dem Code "infranken100" ganze 100 Euro auf dein Balkonkraftwerk von Kleines Kraftwerk*!

Kleines Kraftwerk: Balkonkraftwerke mit Halterung für jeden Zweck - 800 Watt für unter 800 Euro

Kleines Kraftwerk* geht mit seinem umfangreichen Sortiment auf deine individuellen Bedürfnisse und Wünsche ein - du hast die Wahl. Die Mini-PVs werden jeweils mit einem hochwertigen Wechselrichter und dem Zweck angepassten Halterungssystem geliefert. Nach Anhebung der Bagatellgrenze auf 800 Watt bekommt deine Mini-PV ein Update. Noch bis 15. August sparst du exklusiv mit unserem Gutscheincode "infranken100" ganze 100 Euro auf dein Balkonkraftwerk!

Gitterbalkon*: Stecker-Solaranlage mit patentierter und statisch geprüfter Halterung für Gitterbalkone. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung mit 10 ° Neigung. Preise: 1 Modul (bis zu 400 kWh) ab 447 Euro, 2 Module (bis zu 800 kWh) ab 797 Euro.

Stecker-Solaranlage mit patentierter und statisch geprüfter Halterung für Gitterbalkone. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung mit 10 ° Neigung. Preise: Flachdach*: Stecker-Solaranlage mit optimierter variabler 20-Prozent-Halterung für Flachdächer. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Preise: 1 Modul ab 497 Euro, 2 Module ab 797 Euro.

Stecker-Solaranlage mit optimierter variabler 20-Prozent-Halterung für Flachdächer. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Preise: Ziegeldach*: Stecker-Solaranlage mit Montage Komplettpaket für Ziegeldächer. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Preise: 2 Module ab 797 Euro.

Stecker-Solaranlage mit Montage Komplettpaket für Ziegeldächer. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Preise: Garten*: Stecker-Solaranlage mit optimierter variabler Halterung für flache Ebenen. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Preise: 1 Modul ab 497 Euro, 2 Module ab 797 Euro.

Stecker-Solaranlage mit optimierter variabler Halterung für flache Ebenen. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Preise: Mini-PV für Wandbefestigung*: Stecker-Solaranlage mit optimierter verdeckter Halterung für flache Wände. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Preise: 1 Modul ab 497 Euro, 2 Module ab 797 Euro.

Stecker-Solaranlage mit optimierter verdeckter Halterung für flache Wände. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Preise: Ohne Halterung*: Stecker-Solaranlage ohne Halterung. Einfacher Aufbau und sichere Befestigung. Auspacken, Einstecken und Strom einfach selbst erzeugen. Preise: 1 Modul ab 397 Euro, 2 Module ab 647 Euro.

In der Sommeraktion sparst du noch bis 15. August satte 100 Euro auf deine Bestellung bei Kleines Kraftwerk (ab einem Warenwert ab 400 Euro). Gib dazu im Kaufprozess einfach den Gutscheincode "infranken100" ein.

Balkonkraftwerk mit oder ohne Speicher: Geprüfte Qualität von Kleines Kraftwerk, praktischer Online-Konfigurator

Der Online-Anbieter Kleines Kraftwerk bedient den Wunsch nach Energie-Autarkie und hilft seinen Kund*innen mit Qualität und hoher Expertise Energie zu sparen und das Klima zu schützen. Die Auswahl an Balkonkraftwerken, optional mit Stromspeicher, ist groß. Mit Blick auf die anstehende Erhöhung der Bagatellgrenze auf 800 Watt setzt der Händler den Fokus auf Sets mit 800-Watt-Wechselrichter von Deye, wodurch die Einspeiseleistung auf 600 Watt gedrosselt wird. Sobald die Gesetzesänderung durchgesetzt ist, kann die Drosselung deiner Mini-PV durch den Kundenservice von Kleines Kraftwerk aufgehoben werden ("Over-the-air"-Update). So hast du eine zukunftssichere Lösung. Das Qualitätsbewusstsein des niedersächsischen Unternehmens geht weit über die eigentlichen Produkte hinaus. Die massiven Halterungssysteme werden in Deutschland gefertigt und sind statisch geprüft, dazu gibt's hochwertige Wechselrichter passend zur Leistung deiner Mini-PV.

Darüber hinaus verfügt Kleines Kraftwerk über ein eigenes Lager mit Kommissionierung, was den Versand und eventuelle Retouren einfach macht. Mithilfe des praktischen Online-Konfigurators* im Online-Shop kannst du dir dein Wunsch-Balkonkraftwerk nach deinen Bedürfnissen zusammenstellen. Aber auch Expert*innen stehen dir mit Rat und Tat zur Seite, der telefonische Kundenservice hilft bei Fragen beispielsweise zu Einrichtung oder Anmeldung deiner Mini-PV weiter. Tipp: Noch bis zum 15. August sparst du mit dem Gutscheincode "infranken100" satte 100 Euro auf deine Bestellung bei Kleines Kraftwerk (einlösbar ab einem Warenwert von 400 Euro) - hier geht's zum Online-Shop*.

Über 20.000 Kund*innen sind von den Leistungen von Kleines Kraftwerk überzeugt:

Hochwertige Produkte

Viele Konfigurationsmöglichkeiten, optional mit Speicher

Updatefähige Lösung (anstehende Anhebung der Bagatellgrenze)

Montagesysteme "Made in Germany"

Statisch geprüft

Telefonischer Kundenservice bei Fragen und Problemen Einrichtung der Solarman App zur Auswertung Anmeldeservice beim lokalen Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister

Expressversand per Spedition (48 Stunden) oder Abholung

25 Jahre Leistungsgarantie

Bis zu 408 Euro Stromersparnis im Jahr

Shop wird mit 4,73 von 5 Sternen bewertet (Trusted Shops, Google & Trustpilot)

Neu: Batteriespeicher von Zendure für dein Balkonkraftwerk - zum Bestpreis

Kleines Kraftwerk führt Batteriespeicher für Balkonkraftwerke von Zendure als perfekte Ergänzung (SolarFlow Hub für 998 Euro im Online-Shop erhältlich*). Auch beim Speicher ziehen die 100 Euro in der Sommeraktion, womit du nur noch 898 Euro zahlst. Damit bietet der Händler den Zendure-Speicher zum Bestpreis an. Durch die innovative Technologie des Herstellers kannst du deinen Solarstrom speichern und genau dann nutzen, wann du ihn benötigst. Die Zendure-App hilft dir bei der Steuerung. Durch die Einbindung eines Speichers kannst du deine Solarerträge optimal nutzen.

100-Euro-Aktion von Kleines Kraftwerk: Mit inFranken.de noch bis 15. August bares Geld sparen

Wenn jetzt bei Kleines Kraftwerk ein Balkonkraftwerk, optional mit Speicher, bestellst, erhältst du 100 Euro Rabatt in der Sommeraktion. Nutze dazu im Shop kleineskraftwerk.de* den Gutscheincode "infranken100". Dieser gilt bis 15. August 2023 ab einem Bestellwert von 400 Euro. So staubst du beispielswiese das Modell mit zwei Modulen für den Gitterbalkon für 697 statt 797 Euro ab.

FAQ: Das solltest du über Balkonkraftwerke und Batteriespeicher wissen

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Balkonkraftwerken.

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk heißt offiziell Steckersolargerät. Die Bezeichnung verrät schon die Plug & Play-Technik: Einstecken und eigenen grünen Strom erzeugen. Eine aufwändige Montage ist nicht notwendig. Du hast die Möglichkeit, das Balkokraftwerk entweder mit dem mitgelieferten Bauset, am Geländer des Balkons zu montieren oder einfach in den Garten oder auf die Terrasse zu stellen.

Für wen ist eine Mini-Solaranlage geeignet?

Für jeden, der mithilfe der Sonne eigenen Strom erzeugen möchte. Balkonkraftwerke sind für Photovoltaik-Einsteiger genauso geeignet wie für Besitzer großter Dachanlagen als Ergänzung.

Worauf muss ich beim Aufstellen des Balkonkraftwerkes achten?

Das Balkonkraftwerk sollte in Richtung Süden ausgerichtet sein und nicht im Schatten, zum Beispiel eines Vordaches oder eines Baumes, stehen. Darüber hinaus sollte eine Schuko-Steckdose in der Nähe sein. Denn über diese speist du den Strom in dein Hausnetz ein. Über den Schutz des Platzes, an dem du das Gerät aufstellst oder montierst, musst du dir keine Gedanken machen. Denn Balkonkraftwerke sind wetterfest.

Brauche ich für das Balkonkraftwerk einen Batteriespeicher?

Du brauchst für das Balkonkraftwerk nicht zwingend einen Speicher. Wenn du keinen hast, kannst du Strom zu dem Zeitpunkt nutzen, an dem die PV-Anlage produziert - also bei Sonnenschein. Ein Batteriespeicher, der auch bei Kleines Kraftwerk optional erhältlich ist, speichert er die Energie in Produktionszeiten. Diese kannst du dann nachts oder bei bewölktem Himmel nutzen.

Gibt es für Balkonkraftwerke Förderungen?

Eine staatliche Förderung gibt es nicht. Doch stellen immer mehr Bundesländer und Kommunen Geld für die Anschaffung von Balkonkraftwerken zu Verfügung. In unserem Artikel haben wir alle Förderprogramme zusammengefasst. Übrigens: Ein Balkonkraftwerk zu kaufen lohnt sich jetzt besonders, weil Photovoltaikanlagen seit Anfang 2023 von der Umsatzsteuer befreit sind, du sparst dir also die 19 Prozent Mehrwertsteuer bei der Anschaffung.

Information und Kontakt

Warenlager und Abholung:

Kleines Kraftwerk DE GmbH

Finienweg 27

28832 Achim

Telefon: 04202/9889980 (von Montag bis Freitag, 8 - 16 Uhr)

E-Mail: bestellung@kleineskraftwerk.de

Website: kleineskraftwerk.de*