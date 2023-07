Meist hatten sie lange blonde Haare, eine anatomisch unmöglich schmale Taille und waren in Pink gekleidet: Barbies. Die wenigsten Mädchen werden wohl keine zu Hause gehabt haben.

Durch den aktuell laufenden Barbie-Kinofilm mit Margot Robbie und Ryan Gosling erfährt die pinke Puppe wieder einen neuen Hype. Viele Eltern werden sicherlich noch einen Kanton mit Barbies irgendwo auf dem Dachboden stehen haben. Manche von ihnen können unter bestimmten Umständen sogar noch richtig Geld einbringen. Auch Pokémon-Karten, alte VHS-Kassetten, Game-Boy-Spiele und Lego können viel Geld wert sein.

Sammlerwert von Barbies: Diese Puppen sind viel Geld wert

Seit mehr als 60 Jahren gibt es Barbie, und der Ruhestand für dieses Spielzeug ist noch lange nicht abzusehen. Laut Catawiki steigt der Wert einer Barbie mit ihrem Alter immer weiter an. Eine Barbie-Puppe aus dem Jahr 1959, die sich in hervorragendem Zustand befindet, wird von Expertinnen und Experten auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Auch gut erhaltene Modelle aus den 1960er und 1970er Jahren sollen für Summen im dreistelligen bis niedrigen vierstelligen Bereich gehandelt werden.

Die Altersbestimmung einer Barbie-Puppe hängt von bestimmten Merkmalen ab, auf die Expertinnen und Experten achten, wie Barbara Bieshaar, die Spielzeugexpertin bei Catawiki, erklärt:

Löcher an der Unterseite der Füße und ein Papieretikett am Handgelenk deuten auf die erste Barbie-Epoche hin.

Ein weißer Farbton kann ebenfalls ein Hinweis auf das Alter sein, da die Farbe auf dem Material bei frühen Puppen nicht gut haftete.

Die Prägung "Made in Japan" deutet darauf hin, dass die Puppen zwischen 1959 und 1972 vornehmlich in Japan hergestellt wurden.

Bei jüngeren Puppen ist im Nacken eine fünfstellige Produktnummer zu finden, die bei der Eigenrecherche in Online-Datenbanken hilfreich sein kann, um das genaue Alter zu ermitteln.

Makellosigkeit und Sondereditionen sind besonders wertvoll

Ein weiterer Punkt, der den Wert einer Barbie in die Höhe treibt, ist ihre Makellosigkeit. Originalverpackte und ungeöffnete Exemplare erzielen die höchsten Summen. Sammler*innen können sich dann sicher sein, dass nichts verloren gegangen ist. Weiterhin kann es von Vorteil sein, wenn Barbies mit den Knien Knackgeräusche verursachen und ihren Nagellack noch tragen.

Wenn eine Barbie-Puppe frisiert wurde, indem ihre Haare abgeschnitten, verfilzt oder bemalt wurden, führt dies dazu, dass die Puppe an Wert verliert. Ebenso mindern hausgemachte Verfärbungen oder das Abblättern der Farbe den Wert der Puppe.

Sondereditionen von Barbie, wie zum Beispiel die Queen, Tina Turner oder Barbies, die von Karl Lagerfeld eingekleidet wurden, haben in der Regel einen höheren Wert. Ebenso könnten die Rock-Barbies aus den 1980er-Jahren aufgrund des starken popkulturellen Interesses an Beliebtheit gewinnen. Barbara Bieshaar, die Spielzeugexpertin bei Catawiki, betont, dass Barbies Status als ikonische Puppe und begehrtes Sammlerstück unbestritten ist. Mit dem bevorstehenden Kinostart einer Barbie-Verfilmung wird erwartet, dass eine Welle des Interesses an Barbie entsteht, die die Herzen von Sammler*innen auf der ganzen Welt erobert.