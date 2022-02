Woraus bestehen Chicken-Nuggets ?

Chicken-Nuggets sind sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen beliebt. Die Fleisch-Variante besteht aus rohem oder gegartem Hühnerfleisch, die Veggie-Nuggets basieren auf Soja, Mais, Reis oder Erbsenproteinen. Für die Panade werden Weizenmehl oder Cornflakes verwendet. Doch wie schmecken die panierten "Klumpen" - so die deutsche Übersetzung für Nuggets - aus dem Tiefkühlregal? Und sind sie gesund? Die Stiftung Warentest hat 15 Produkte getestet.

Chicken Nuggets: Welche Produkte wurden getestet?

Die Stiftung Warentest hat in der Feburar-Ausgabe der Zeitschrift "test" 20 Produkte - sowohl aus echtem Hähnchenfleisch als auch aus pfllanzlichen Rohstoffen - getestet. Diese Produkte waren dabei:

12 Chicken Nuggets American Style

Aldi Nord Jack's Farm Chicken Nuggets

Bio Cool Chicken Nuggets

Bofrost Chicken Chips

Edeka Gut & Günstig Chicken Nuggets

Eismann Chicken Chips

Iglo Chicken Nuggets

Kaufland K-Classic Chicken Nuggets

Lidl 12 Chicken Nuggets

Lutz Chicken Nuggets XXL

Mekkafood Classic Nuggy

Norma Gut Langenhof Hähnchen Nuggets

Penny Landmark Chicken Nuggets

Rewe Ja Chicken Nuggets

Vossko Chicken Nuggets

Bio inside Veggie Nuggets, Bio

Iglo Green Cuisine Vegane "Chicken" Nuggets

Lidl Vemondo Vegane Mais Bites

Penny Food for Future Rice Nuggets

Rügenwalder Mühle Vegane Mühlen Nuggets

Chicken Nuggets: So fiel der Test aus

Sieben Produkten verhagelt das Schadstoffurteil die Gesamtnote. Am häufigsten wurden sogenannte 3-MCPD-Ester nachgewiesen. Diese Schadstoffe können etwa beim Vorgaren oder bei der Raffination von Fetten entstehen. Im Körper wandeln sich die Ester in 3-MCPD um, das als möglicherweise krebserregend gilt. In weiteren Produkten wurden auch Schimmelpilzgifte aus Getreide oder Chlorat gefunden. Immerhin zehn Produkte schneiden gut ab – sowohl einige Originale mit Huhn als auch Veggie-Varianten. Die besten Hühnchen-Nuggets kosten 1,43 Euro und 2,78 Euro pro 100 Gramm, der Veggie-Testsieger 1,55 Euro pro 100 Gramm. Die Testsieger sind:

Bofrost

Bio Cool

Edeka Gut & Günstig

Kaufland K-Classic

"Vegane Mühlen Nuggets", Rügenwalder Mühle

"Gute" Ergebnisse erhielten die Produkte von Aldi und Rewe. Bei den Veggie-Nuggets konnten die Vemodo Vegane Mais Bites von Lidl mit "gut" abschneiden. Die Guten schmecken tadellos, vier gar sehr gut, darunter auch ein veganes Produkt. Der Vergleich von Chicken-Nuggets mit den fleischlosen Pendants zeigt auch, dass die Veggies nicht automatisch bessere Nährwerte haben, nur weil sie überwiegend aus pflanzlichen Inhalten bestehen. Im Gegenteil: Sie zählen zu den kalorienreichsten Produkten im Test. 100 Gramm enthalten im Durchschnitt 237 Kilokalorien. Dieselbe Menge Chicken-Nuggets, die nicht vorgegart angeboten werden, liefern beispielsweise nur 139 Kilokalorien. Du isst gerne Fleisch? So viel ist noch gesund.

Chicken-Nuggets: Wie wurde der Geschmack getestet?

Die Untersuchungen im Labor und die Preisvergleiche sind das eine. Der andere Faktor ist der Geschmack. Um diesen objektiv beurteilen zu können, hat die Stiftung Warentest vor der Verkostung die Chicken-Nuggets in einer beschichteten Pfanne in neutralem Öl gebraten und dabei mehr­mals gewendet. Als Zubereitungs­zeit orientierte man sich jeweils an der Maximal­zeit, die auf der Verpackung empfohlen ist. Danach kamen die Nuggets auf ein Küchen­papier, über­schüssiges Fett tropfte ab.

Fünf geschulte Prüfer*innen beur­teilten Aussehen, Geruch, Geschmack, Nachgeschmack, Konsistenz, Textur und Mund­gefühl. Sie verkosteten die anonymisierten Proben unter gleichen Bedingungen. Auffällige oder fehler­hafte Proben wurden mehr­mals verkostet. Danach wurde ein Konsens als Bewertungsbasis erarbeitet. Waren weitere Zubereitungs­arten angegeben, wurden diese auch geprüft – bis auf die Zubereitung in der Heiß­luft­fritteuse. Bei den sensorischen Prüfungen hat sich die Stiftung Warentest an der so genannten Amtlichen Samm­lung von Unter­suchungs­verfahren orientiert.

