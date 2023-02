Lidl kündigt große Veränderung des Sortiments an

kündigt des Sortiments an Tierische Proteine sollen reduziert werden

Schritt sei "alternativlos" - gebe keine zweite Erde

Der Discounter Lidl hat angekündigt, den Anteil tierischer Proteine im eigenen Sortiment zu reduzieren. Diese sollen durch pflanzliche ersetzt werden. Ihr Anteil soll bis 2025 kontinuierlich erhöht werden. Christoph Graf, der Chefeinkäufer für den deutschen Markt, hatte den Wandel auf der Messe "Grüne Woche" in Berlin angekündigt. Der Wandel sei "alternativlos", da es keinen zweiten Planeten gebe.

Lidl mit Änderung: Weniger tierische Proteine

In den Regalen von Supermärkten und Discountern sieht man immer mehr vegetarische und vegane Produkte. Die Palette an Lebensmitteln ohne Fleisch oder anderen tierischen Produkten ist inzwischen immens – von Milchalternativen über Fleischersatz zu Hygieneprodukten. Lidl will nun den Anteil an tierischen Proteinen weiter reduzieren.

Lidl teilt mit, dass zunächst das eigene Sortiment analysiert wird, ehe sich der Händler quantitative Ziele setze. Der Wandel solle durch verschiedene Maßnahmen unterstützt werden, zum Beispiel durch Themenwochen. "Wir wollen selbstverständlich nicht allen Kunden ihre Ernährungsweise vorschreiben", so Graf. "Wir versuchen stattdessen, unsere Kunden zu motivieren."

Graf verweist in diesem Zusammenhang auf die Problematik der planetaren Grenzen. Die Bevölkerung wächst, bis Mitte des Jahrhunderts werden Prognosen zufolge 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Um alle zu versorgen, sollte sparsam mit Ressourcen umgegangen werden. Dazu müsse der Fleischanteil deutlich sinken, auch im Lidl-Sortiment.

Lidl: "Wir wollen etwas verändern"

Der Discounter will mit dem Schritt zu mehr pflanzlichen und weniger tierischen Produkten laut Graf auch die Konkurrenz motivieren: "Unser Ziel ist nicht nur, Lidl beim Kunden positiv dastehen zu lassen, sondern wir wollen etwas verändern. Wenn andere auf diesen Zug aufspringen, ist das leichter. Wenn wir alleine sind, ist es manchmal kompliziert."

Der Einkauf sieht den gesamten deutschen Handel in der Pflicht, etwas zu tun. Graf dazu: "Weil Europa und auch die Welt auf uns als Land schaut."

