Das Thema "Insekten in Lebensmitteln" wurde in den vergangenen Wochen in den Medien schon mehrfach kontrovers diskutiert. Dabei ging es beispielsweise um völlig alltägliche Lebensmittel, die mittlerweile Insekten enthalten und auch eine Reihe von EU-Beschlüssen, durch die Grillen und Larven mittlerweile offiziell als Lebensmittel klassiert werden dürfen.

Durch diese Beschlüsse kann es jetzt durchaus sein, dass du bei deinem Wocheneinkauf im Supermarkt auf Lebensmittel stößt, bei denen ganz offen damit umgegangen wird, woraus sie gemacht sind. So ist es in den letzten Tagen gleich mehreren Lidl-Kunden in Irland ergangen. In den dortigen Kühlregalen machten sie nämlich eine Entdeckung, die sie so schockierte, dass sie gleich mehrfach ihren Weg auf Twitter fand.

Insekten in Lebensmitteln - Dank EU-Verordnung bald alltäglich?

Der Kurznachrichtendienst ist bekannt dafür, dass Themen durch die Verwendung von sogenannten "Hashtags", die betreffende Posts kennzeichnen, besonders schnell viral gehen und möglichst viel Aufmerksamkeit generieren. So kam es auch dazu, dass gleich mehrere Nutzer*innen Bilder davon teilten, dass sich im Lidl-Tiefkühlregal mittlerweile sogenannte "Soja-Insekten-Burger" finden.

In dieser besonderen Kreation finden sich Larven von Mehlwürmern. Für viele Kund*innen war diese Meldung ein absoluter Skandal. Einige Nutzer gingen so weit, sich an den offiziellen irischen Twitter-Account von Lidl zu wenden und riefen gleich noch zum Boykott der Supermarktkette auf.

Die Reaktionen auf Tweets zu diesem Thema lesen sich alle einigermaßen gleich. Die Aussagen "Ich betrete keinen Lidl mehr!" und "Das ist ekelhaft" sind dabei ebenso verbreitet wie harmlos. Andere wittern gar eine Verschwörung und weisen auf mögliche Allergien oder gar Giftstoffe hin, die sich angeblich in Insekten befinden würden. Doch auch mit Humor wird auf die ungewöhnlichen Burger reagiert. Ein Nutzer schreibt wörtlich: "Die fliegen sicher von den Regalen" und spielt damit auf natürlich auf fliegende Insekten an. Gleichzeitig ist hier aber eine gewisse Ironie nicht zu übersehen. In den Kommentaren sind viele Nutzer*innen sich sicher, dass die Insekten-Burger so schnell nicht ausverkauft sein werden.

"Ich betrete keinen Lidl mehr" - Kunden reagieren angeekelt auf Bilder

Auch in anderen Ländern reagieren die Menschen auf Twitter geschockt und hoffen wohl inständig, dass der eigene Stamm-Supermarkt davon verschont bleibt. Ein spanischer Nutzer behauptet, die gleichen Burger in einem dortigen Lidl entdeckt zu haben.

Mit den neuen EU-Regularien kann es gut sein, dass auch wir in Deutschland uns an den Anblick von Insektenprodukten im Supermarkt gewöhnen werden müssen. Man darf jedoch beruhigt sein: Insekten müssen als Inhaltsstoff eindeutig gekennzeichnet und mit Warnhinweisen versehen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man beim nächsten Burger-Abend also versehentlich ein paar Mehlwürmer verspeist, ist dadurch sehr gering. Trotzdem - wer den Kontakt zu Insekten vermeiden will, sollte die Verpackungen in Zukunft wohl genaustens anschauen.

Mehr Neuigkeiten zum Thema Lebensmittel: