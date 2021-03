Kinderzahncreme im Text: Warnung vor Zucker und Plastik

Im Öko-Test: 35 Zahncremes für Kinder bis sechs Jahren

15 Zahncremes sind "sehr gut" - darunter günstige aus dem Discounter

- darunter aus dem Discounter Drei Zahncremes fallen durch - sie enthalten kritische Stoffe

Im Kinder-Zahncreme-Test von Öko-Test finden sich unter den Spitzenreitern neben teuren Markenprodukten auch günstige Zahnpasten aus dem Discounter und aus dem Drogeriemarkt. 15 der Zahncremes im Test sind "sehr gut" und können uneingeschränkt weiterempfohlen werden, drei fallen allerdings durch: Sie enthalten kritische Stoffe, wie PEG-Verbindungen, Natriumlaurylsulfat und synthetische Polymere - und teilweise sogar Zucker.

Zahncreme-Test: Kritische Inhaltsstoffe in Kinderzahnpasta

Viele der getesteten Zahncremes für Kinder überzeugen die Tester, drei Produkte fallen allerdings durch: "Oral-B Baby Zuckerfrei Fluorid Zahncreme" und "Oral-B Kids Zuckerfrei Fluorid Zahncreme Frozen II" des Herstellers Procter & Gamble (beide "ungenügend") und "Blend-A-Med Blendi Gel Erdbeergeschmack", ebenfalls von Procter & Gamble ("mangelhaft").

In diesen Kinder-Zahncremes fand Öko-Test unter anderem PEG-Verbindungen, die als kritisch zu betrachten sind, da sie die Kinderhaut durchlässig für Fremdstoffe machen können. In Zahnpasta werden diese Verbindungen unter anderem eingesetzt, um die Creme zu binden. Außerdem konnte Natriumlaurylsulfat in den Zahncremes entdeckt werden: Dieser Stoff dient als Tensid und sorgt dafür, dass die Zahnpasta schäumt. Nachteil ist, dass Natriumlaurylsulfat auch schleimhautreizend wirken kann und somit nicht unbedingt in den Kindermund gehört.

Einen Stoff namens Carbomer konnten die Tester ebenfalls in den Zahncremes entdecken. Dieses synthetische Polymer ist eine Art Plastik in flüssigem Zustand, welches sich durch das Abwasser in der Umwelt anreichern kann. Welche Wirkung es dort hat, ist noch nicht konkret auszumachen, weshalb es grundsätzlich kritisch betrachtet werden sollte. Auch fatal: Zwei der Kinder-Zahncremes im Test enthielten Zucker - so etwa das "Tabaluga Zahngel für Kinder mit Erdbeergeschmack" von Edeka. Zum Einen war Glucose enthalten, was ein wahres Festessen für Kariesbakterien darstellt, zum anderen konnte auch Maltodextrin entdeckt werden, welches sich aus Stärkeabbauprodukten wie Maltose, Glucose und Maltrotriose zusammensetzt und kariesfördernd ist.

Die Testsieger: Viele günstige Zahncremes "sehr gut"

Im Test befinden sich 15 Zahncremes, die uneingeschränkt zu empfehlen sind, darunter keine Naturkosmetik. Die fünf Naturkosmetik-Zahncremes wurden mit "gut" bewertet. Unter den Testsiegern befinden sich neben Markenprodukten auch sehr preisgünstige Zahnpasten aus dem Discounter.

So punkten unter anderem Dentalux Zahngel For Kids Bubblegum von Lidl, die es bereits für 30 Cent pro 50 Millilitern gibt und die Eurodont Kinder Zahncreme von Aldi Nord/Süd für ebenfalls 30 Cent pro 50 Millilitern. Diese beiden enthalten keine kritischen Inhaltsstoffe und beinhalten eine angemessene Menge Fluorid für kleine Kinder.

Ebenfalls "sehr gut": Bevola Dental Kids Zahngel von Kaufland für 30 Cent pro 50 Millilitern, Prokudent Kids Zahngel Erdbeergeschmack von Rossmann für 33 Cent pro 50 Millilitern und die Elmex Kinder-Zahnpasta* von Colgate-Palmolive für 1,95 Euro pro 50 Millilitern.

Fluorid in Kinderzahnpaste: Die Menge machts

Öko-Test empfiehlt, dass Kinderzahnpasta in geringen Mengen Fluorid enthalten sollte - die Aufnahme von zu viel Fluorid sollte aber unbedingt vermieden werden. Fluorid in Kinderzahnpasta ist deshalb wichtig, weil so der Entstehung von Karies entgegen gewirkt werden kann. Wird allerdings zu viel Fluoridhaltiges im Kindesalter konsumiert, kann das zu einer Fluorose führen, die die Zähne angreift und als weiße Flecken auf den Zähnen in Erscheinung tritt.