Hohe Energiepreise: So teuer ist eine Tiefkühlpizza wirklich - und so kannst du beim Backen sparen

Die Energiepreise sind in den letzten Wochen und Monaten immer weiter in die Höhe geschossen - und auch ein Ende der Preissteigerungen ist noch nicht in Sicht. Da kann jeder kleinste Tipp eine große Wirkung haben, wenn es um das Stromsparen geht. Wie du in der Küche damit anfangen kannst, erfährst du hier.