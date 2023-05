Muss ein Geschäft schließen, ist dies nicht unbedingt eine erfreuliche Nachricht. So können beispielsweise Arbeitsplätze verloren gehen. Zudem ist es für die Stammkundschaft und alle, die gerne in dem Laden einkaufen waren, schade, wenn der Laden plötzlich nicht mehr da ist.

Dennoch kannst du aus einer Filialschließung auch etwas Positives ziehen und die zahlreichen Rabattaktionen nutzen, um Geld zu sparen. Doch wie gelingt das Sparen am besten und was solltest du beachten?

Wissenswertes rund um Filialschließungen

Die Preise für Lebensmittel und Drogerieartikel sowie die steigenden Lebenshaltungskosten und die hohe Inflation machen es für viele von uns notwendig, zu sparen, wo es geht. Neben Angeboten in Supermarkt-Prospekten bieten auch Filialschließungen großes Sparpotenzial.

Es kommt immer wieder vor, dass neu eröffnete Filialen nicht den erhofften Erfolg erzielen können und wieder schließen müssen. Darüber hinaus kann es sein, dass sich die Lage für ein Unternehmen einfach nicht als profitabel erwiesen hat und die Filiale somit an einen anderen Standort umziehen muss.

Für ein Unternehmen bedeutet es Kosten und Aufwand, wenn sie die Ware wieder verpacken und in eine andere Filiale bringen müssen. Aus diesem Grund ist es auch für Betriebe eine attraktive Möglichkeit, einen Räumungsverkauf zu veranstalten. Je nach Geschäft kann dies beispielsweise eine Rabattaktion von 20 % auf alle Artikel sein.

Mit diesen Tipps kannst du bei einer Filialschließung mehr sparen

Mithilfe einiger Tipps kann es dir gelingen, bei einer Filialschließung maximal zu sparen. Ein erster Tipp: Frage an der Kasse nach Zusatzrabatten. Der Vorteil: Fragen kostet nichts und du kannst zusätzlich profitieren. Oftmals gibt es beispielsweise die Möglichkeit, mit Payback Extra-Rabatte zu erhalten.

Der zweite Tipp: Greife auf Gutscheine über die App zu. Dieser Tipp lässt sich übrigens auch ohne Filialschließung anwenden. Kombinierst du beide Strategien, kannst du maximal günstig einkaufen. So betreiben beispielsweise dm und Rossmann eigene Apps, in denen es für Kund*innen zusätzliche Coupons gibt.

Der dritte Tipp: Achte auf Angebote, bei denen du ein Produkt gratis dazu bekommst. So gibt es oftmals Angebote wie "Kaufe ein Produkt und erhalte ein anderes gratis dazu". Damit kannst du zum Preis von einem Produkt gleich zwei erhalten.

Cashback-Aktionen: So kannst du mit ihnen sparen

Der vierte Tipp: "Jetzt gratis testen"-Aktionen nutzen. Insbesondere größere Markenhersteller bieten sogenannte Cashback-Aktionen an. Dies bedeutet, dass du das Geld nach Vorlage des Kassenbons innerhalb einer bestimmten Zeit wiederbekommen kannst. Wichtig ist, dass du den Zeitraum beachtest, in dem du die Aktion einlösen kannst. Häufig sind es nur einige Wochen.

Zudem solltest du prüfen, ob die Cashback-Option mit zusätzlichen Rabattangeboten kombinierbar ist oder nicht. Gibt es auf das ausgewählte Produkt bereits einen Rabatt, kann es sein, dass das Cashback-Angebot nicht gilt.

Außerdem solltest du die Voraussetzungen für die Aktion überprüfen. In der Regel ist es so, dass du das ausgewählte Produkt im Geschäft kaufst, den Kassenbon fotografierst oder kopierst und anschließend per Post oder Formular an den Hersteller sendest. Deine Kontodaten musst du ebenfalls angeben, sodass dir der Kaufbetrag innerhalb von einigen Wochen erstattet wird. Dieser Tipp lässt sich ebenfalls ohne Filialschließung umsetzen.

Fazit

Nutzt du neben den generellen Rabattangeboten bei einer Filialschließung zusätzliche Coupons, fragst nach Zusatzrabatten und schaust auf Cashback-Aktionen sowie "ein Produkt Gratis"-Aktionen, kannst du die größtmögliche Ersparnis erreichen. Sparfüchse können so besonders viel herausholen. Dennoch solltest du nur Produkte kaufen, die du tatsächlich benötigst. So vermeidest du, dass du zusätzliches Geld für Produkte ausgibst, die du eigentlich nicht verwendest oder brauchst.

Mehr zum Thema Finanzen: