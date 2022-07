Holzkohle ist noch immer das Brennmaterial Nummer 1 bei vielen Grill-Fans. Doch was genau ist das eigentlich, das da unterm Rost vor sich hinglüht und das Grillgut gar werden lässt? Aus welchem Holz besteht die Grillkohle eigentlich? Und wie gut funktioniert sie?

Ökotest hat mit diesen Fragestellungen 18 Grillprodukte, Holzkohle und Grill-Briketts, getestet - mit insgesamt zufriedenstellendem Ergebnis: Acht Produkte schnitten "sehr gut" ab und drei "gut". Zwei erhielten jedoch das Urteil "mangelhaft".

Grillkohle im Öko-Test: Nur zwei Produzenten beziehen Holz aus Deutschland

Konkret untersuchte Ökotest acht Marken körnige Holzkohle und zehn Marken, die Briketts herstellen. Unter den Briketts waren zwei aus alternativen Materialien (Olivenkernen und Kokosnussschalen) sowie zwei aus fossiler Kohle, der Rest basierte ebenfalls auf Holz. Die Produkte wurden auf Verunreinigungen mit Fremdkörpern, Vorglühzeit, Temperaturentwicklung und Brennverhalten hin geprüft. Bei den Holz-Produkten schaute das Verbraucher-Magazin außerdem darauf, woher das verarbeitete Holz kam.

Die Proben reichte das Ökotest-Team beim Hamburger Thünen-Institut für Holzforschung ein. Die Forschenden konnten anhand der Strukturmerkmale der Kohle sehr genau erkennen, welche Baumart verwendet wurde und sogar, aus welcher Region auf der Welt das Holz stammt. Dabei stellten sie fest: Ein Großteil des Holzes in den Grillkohle-Produkten stammt aus Osteuropa, ein Teil aus Afrika. Nur zwei Produzenten beziehen ihre Rohstoffe aus Deutschland.

Bei zwei Produkten machte der Hersteller auch auf Nachfrage von Ökotest keine Angabe zur Herkunft des verwendeten Holzes, auch trugen die untersuchten Produkte kein Nachhaltigkeitssiegel. In beiden Produkten wies das Labor Holz aus tropischem bzw. subtropischem Klima nach. Die Herkunftsangaben auf der Verpackung passten nicht mit der Laborprobe zusammen. Bei den übrigen untersuchten Produkten indes stimmten Zertifikate, Herkunftsangaben auf der Verpackung und Laboranalysen überein.

Das sind die Sieger im Holzkohle-Test

Doch nicht nur in puncto Nachhaltigkeit fanden die Tester*innen Mängel. Auch bei der Brennbarkeit stellten sie deutliche Unterschiede fest. So wies das Labor in fünf Produkten einen Kohlenstoffgehalt nach, der unter dem Normwert für Grillholzkohle und Grillholzkohlebriketts DIN EN 1860-2 liegt. Drei davon verzeichneten zudem einen zu hohen Aschegehalt. Da Kohle umso besser brennt, je höher der Gehalt an festem Brennstoff ist und gleichzeitig möglichst wenig Asche anfallen sollte, da diese nicht brennt, weisen die Produkte also eine schlechtere Brennbarkeit und Qualität auf.

Letztlich konnten die Tester*innen 11 von 18 Grillkohlen und -briketts empfehlen. "Sie stammen aus vertrauenswürdigen Quellen und sorgen für ein gutes Grillergebnis", heißt es in der Begründung. Dabei schnitten am besten ab:

Weber Briquettes von Weber-Stephen

BBQ Grill-Holzkohle von Aldi Süd

Edeka Zuhause Grill Holzkohle

Kingstone Premium Charcoal

Nero Bio Grillbrikett, Naturland

Olio Bric Gourmet-Grill-Briketts aus Olivenkernen von Fruteg

Pro Fagus Der Sommer Hit Premium Buche Grill-Holzkohle

Pro Fagus Grillis Premium Buche Grill-Holzkohlebriketts

Herkunft und Zertifizierung: Diese Produkte schneiden "mangelhaft" ab

Alle oben gelisteten Produkte erhielten das Urteil "sehr gut". Dem gegenüber stehen zwei Produkte, die als "mangelhaft" bewertet wurden:

Favorit Grill Holzkohle-Briketts von Alschu

Favorit Grill Qualitäts-Holzkohle von Alschu

Zwar erhielten die beiden Verlierer ein gutes Testergebnis beim Grillen - jedoch fielen sie beim Thema Herkunft und Zertifizierung sowie Zusammensetzung durch und wiesen zum Teil außerdem Verunreinigungen auf. Alle Ergebnisse des Grillkohle-Tests findest du hier.

