Autos sind für viele Menschen ein täglicher Begleiter: Ob zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Verreisen - ständig ist das Auto im Einsatz und spult dabei etliche Kilometer ab. Eine Zeitschrift hat getestet, welche Autos nach 100.000 gefahrenen Kilometern die meisten Mängel aufweisen und nun die Ergebnisse veröffentlicht.

Keine Fehlerpunkte - Auto von deutschem Hersteller auf Platz 1

Seit 2014 hat die "Auto Bild" über 80 Autos geprüft und dabei in einem Zeitraum von maximal drei Jahren jeweils mindestens 100.000 Kilometer beobachtet. "Jede Panne, jeder Defekt wird von den Testfahrern notiert und fließt am Ende in die Note ein", erklärt die Zeitschrift das Bewertungsverfahren. Auch der generelle Zustand des Autos wird nach Erreichen des Ziels genau untersucht. Hierfür wurde der jeweilige Wagen im Anschluss an den Fahrtest demontiert und auf seinen Verschleiß geprüft.

An der Spitze des Rankings geht es eng zu, gleich vier Autos stehen punktgleich auf dem zweiten Platz:

BMW Z4: keine großen Mängel, kein nennenswerter Verschleiß

Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic: Parksensor sorgte für Fehlermeldungen

Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style: Mehrere Fahrer klagten nach Langstrecken über Rückenprobleme

Audi A4 Avant: überzeugte durch Zuverlässigkeit

Die Fahrzeuge überstanden die 100.000 Kilometer ohne größere Probleme, nur Kleinigkeiten trennten sie vom Spitzenplatz. Den hält aktuell der "A3 Sportback g-tron" von Audi inne. Das mit Erdgas betriebene Fahrzeug absolviert den Test fehlerfrei und überzeugt auf allen Ebenen: "kein Ausfall, kein Schaden", resümiert Auto Bild. "Auch die Abschlussuntersuchung nach Demontage bringt nichts Auffälliges zutage". Deshalb sichert sich der Audi mit null Fehlerpunkten die Bestnote "1+" - und ist damit an der Spitze des Rankings.

Abgeschleppt: Diese Autos überzeugten nicht

Ähnlich überzeugend präsentierte sich der "BMW 320d Touring". Der Kombi ist der neueste Absolvent des Tests und ergatterte sich direkt ein Platz in den besten zehn. Nur "ein paar funktionale Schwächen im Alltag, ein paar (eher kosmetische) Beanstandungen bei der Zerlegung und der hohe Preis" kosteten ihm ein noch besseres Endergebnis.

Weniger erfreulich verlief der Test für den "Ford Fiesta 1.0 EcoBoost". Aufgrund eines Motorschadens erreichte der Kleinwagen nicht einmal die Marke von 100.000 Kilometern - und musste abgeschleppt werden. Mit 52 Fehlerpunkten liegt das Fahrzeug derzeit auf dem letzten Platz.

Doch auch Autos von deutschen Herstellern zeigten teils große Schwächen: So tummeln sich auf den hinteren zehn Plätzen Autos von BMW, Audi und Volkswagen. Der "VW Golf 1.4 TSI Comfortline" beispielsweise schaffte zwar die 100.000 locker, sammelte aber bereits zwölf Fehlerpunkte. Für den Allrounder ging es in die Verlängerung, nach 200.000 Kilometern kamen weitere Mängel hinzu. Die vollständigen Testergebnisse und alle Details gibt es bei Auto Bild.

