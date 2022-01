Ob Bundesliga, Tennis, Boxen oder auch American Football: Schock für alle Sportfans! DAZN zieht seine Preise heftig an. Dennoch hast du die Möglichkeit, weiterhin zu den alten Preisen Sportübertragungen zu schauen. Ein Preismodell ist neu.

DAZN ist ein internationaler Streamingdienst, der seit 2016 auch in Deutschland ausschließlich Sport zeigt. Während anfangs hauptsächlich Randsportarten zu sehen waren, hat sich der Dienst inzwischen nahezu zu einem Must-have für Sportbegeisterte, vor allem für Fußballfans entwickelt. Denn DAZN hat sich die Rechte vieler Spiele der 1. Fußball-Bundesliga gesichert, die sich der Dienst mit dem kostenpflichtigen Anbieter Sky teilt.

Auch die Spiele der UEFA Champions League überträgt neben Amazon Prime Video auch DAZN. Darüber hinaus kann unter anderem Boxen, Wrestling und American Football geschaut werden.

DAZN kannst du auf allen Geräten abrufen: PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV. Wenn du einen älteren Fernseher hast, aber als Sky-Kunde den Sky Q Receiver nutzt, kannst du auch über diesen DAZN abrufen.

Wie DAZN mitteilte, passt der Streamingdienst ab 1. Februar die Preise an. Das gilt sowohl für Neukunden als auch für Abonnenten, die ihre beendete Mitgliedschaft reaktivieren. Damit werde die Sport-Plattform der Qualität und der Wertigkeit ihres seit Saisonbeginn stark erweiterten Angebots gerecht, heißt es. Man positioniere sich mit einem angemessenen Preis im Marktgefüge. Anstatt bisher 14,99 Euro pro Monat bei monatlicher Kündbarkeit und 149,99 Euro im Jahresabo (rund 12,50 Euro pro Monat) setzt sich die Preisstruktur künftig wie folgt zusammen.

Alle bestehenden DAZN-Abonnenten behalten bis zum 31. Juli ihren aktuellen Preis. Gleiches gilt für alle Neuabonnenten, die noch bis zum 31. Januar eine DAZN-Mitgliedschaft abschließen oder reaktivieren. Wie es mit den Preisen für Bestandskunden weitergeht, weiß das Unternehmen selbst noch nicht. Ein DAZN-Sprecher auf inFranken.de-Anfrage: "Derzeit ist noch nicht klar, wie die Preisstruktur ab 1. August genau aussehen wird." Alle Informationen zur Fußball-Bundesliga erhältst hier.

