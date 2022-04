Rabatte und Schnäppchenpreise ziehen Kunden einfach magisch an – das gilt auch, wenn Discounter in ihren wöchentlichen Prospekten damit werben. Aldi und Lidl nutzen hier aber seit einiger Zeit eine neue Marketingtaktik: Anstatt die reduzierten Preise direkt abzudrucken, wird nur mit dem Hinweis "tagesfrischer Preis" geworben. Besonders bei Obst und Gemüse ist das der Fall. Wie der tatsächliche Preis aussieht, wird von einem Sticker verdeckt. Der Discounter Aldi hat nun selbst erklärt, was es mit diesen "versteckten" Zahlen auf sich hat.

Die roten Buttons, hinter denen sich die vermeintlich reduzierten Preise befinden, fallen in den Prospekten bereits auf den ersten Seiten auf. Hier werben Aldi und Lidl meist für saisonales Obst und Gemüse, das im Angebot ist, aktuell beispielsweise oft für Erdbeeren oder Spargel.

"Tagesfrischer Preis" bei Aldi und Lidl: Das bedeutet der Hinweis

Ein Sprecher von Aldi Nord hat nun erläutert, was es mit dem "tagesfrischen Preis" auf sich hat: Die überklebten Zahlen sollen Kunden demnach nicht verwirren, sondern hängen mit kurzfristigen Preisschwankungen zusammen, wie das Wirtschaftsportal Business-Insider berichtete.

Die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg sowie Lieferprobleme würden dazu führen, dass die Preise für frische Artikel am Markt starken Schwankungen unterliegen. "All das wirkt sich zurzeit tagesaktuell auf die Preise am Markt aus und schränkt unsere langfristigen Planungen ein", erklärt Aldi Nord.

Die Werbeprospekte der Supermärkte werden aber bereits Wochen im Voraus gedruckt, wenn die Preise noch gar nicht feststehen. Um Kunden also nicht mit einem Schnäppchen-Versprechen anzulocken, das die Discounter dann nicht halten können, werden nur "tagesfrische Preise" angegeben.

Der Button kann als ein Indiz dafür gesehen werden, bei welchen Produkten die Preise stark schwanken. Das gilt aber nicht nur für billigere Sonderangebote, sondern auch für zukünftige Preissteigerungen. Wie hoch oder niedrig der Rabatt tatsächlich ausfällt, zeigt sich also erst beim Einkauf vor Ort.

