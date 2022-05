Kosten für Nahrungsmittel steigen überproportional

Tomaten sind der Teuerungshit

Angebote landen oft im Warenkorb

Der Selbstversuch : Nur Angebote kaufen

: Nur Angebote kaufen Am Wochenende ist keineswegs alles günstig

Ungefähr seit fünf Jahren strengen sich die Discounter in der zweiten Wochenhälfte noch einmal besonders an. Sie arbeiten heftig daran, den Donnerstag, Freitag und Samstag zu Super-Einkaufstagen zu machen. Gelingen soll das, wie immer im Lebensmittelhandel, durch besonders günstige Angebote. Jetzt, wo die Preislawine über uns rollt, sind Aktionspreise am Wochenende besonders willkommen. Aber eins bleibt dir als Kunde nicht erspart: Nachrechnen musst du immer noch.

Kosten für Nahrungsmittel steigen überproportional

Erst waren es Benzin und Gas, jetzt sind es Butter, Milch, Fleisch und Wurst, die den deutschen Verbraucher schocken: Es gibt nur wenige Dinge, die in den ersten fünf Monaten des Jahres nicht spürbar teurer geworden sind.

Die Inflationsrate für den Monat April lag laut Statistischem Bundesamt bei 7,4 Prozent. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im April 2022 für die privaten Haushalte spürbar um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Preiserhöhungen sind bei allen Nahrungsmittelgruppen zu registrieren. Erheblich teurer sind jetzt Speisefette und Speiseöle (+27,3 %), Fleisch und Fleischwaren (+11,8 %), ebenso Molkereiprodukte und Eier (+9,4 %) sowie frisches Gemüse (+9,3 %). Neben Energie und Nahrungsmitteln verteuerten sich auch andere Waren, etwa Fahrzeuge (+8,9 %) und Geräte der Informationsverarbeitung (+8,0 %). Die Zahlen sind dabei Durchschnittswerte.

Tomaten sind der Teuerungshit

CHIP hat ermittelt, bei welchen Lebensmitteln die Preissteigerungen besonders heftig ausgefallen sind:

Tomaten (+43,9 Prozent)

Gurken (+39,5 Prozent)

Speise-Öl (+30 Prozent)

Tiefkühlobst (+22,4 Prozent)

Kopfsalat (+18,3 Prozent)

Kartoffeln (+18,1 Prozent)

Butter (+17,6 Prozent)

Nudeln (+17,5 Prozent)

Eier (+17 Prozent)

Hackfleisch/Rind (+17 Prozent)

Angesichts dieser Entwicklung ist völlig klar, dass die Verbraucher*innen ihre Einkaufsstrategien anpassen.

Angebote landen oft im Warenkorb

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hat das Kaufverhalten im Bereich Lebensmittel untersucht. Klare Ansage: Die Preissteigerungen verändern die Einkaufstrategie.

Die PwC-Umfrage zeigt: Bei steigenden Preisen kaufen die Konsument*innen verstärkt Produkte aus dem Angebot. Das sagen 58 Prozent der Befragten. 39 Prozent setzen auf die günstigen Eigenmarken der Händler, um die steigenden Kosten für den Einkauf zu kompensieren.

Fazit von PwC: In der Krise schlägt die Stunde der Discounter. Und CHIP sagt: Wer auf Angebote in den Filialen und im Prospekt achtet, kann viel Geld sparen.

Klar ist aber auch, dass die Händler die Angebote als Lockvogel sehen. Sie versprechen sich viele Kund*innen im Markt, die natürlich nicht nur die Billigprodukte kaufen. Im Mittel kommt der Händler dann auf die Marge, die er braucht, um zu überleben.

Der Selbstversuch: Nur Angebote kaufen

Ein RTL-Journalist wollte es genau wissen und absolvierte einen Selbstversuch. Er wollte wissen, wie viel Geld sich eigentlich sparen lässt, wenn man nur noch Lebensmittel-Schnäppchen einkauft? Würde das im Alltag überhaupt funktionieren? Denn es sind ja immer nur wenige Produkte reduziert. Der Reporter hat sieben Tage lang nichts gekauft, was nicht im Sonderangebot zu kriegen war.

Ergebnis der Recherche für den Single-Haushalt:

Ersparnis bei 30 verschiedenen Artikeln: 64,70 Euro im Vergleich zum Normalpreis.

Nicht gegengerechnet sind fünf Stunden Zeitaufwand und 110 Kilometer, die der Journalist mit dem Auto von einem zum anderen Laden unterwegs war.

Etwas einfacher funktioniert der Einkauf, wenn du diese drei Empfehlungen beachtest:

Sonderangebote wiederholen sich (95 Prozent der gängigen Alltagsprodukte sind alle paar Wochen im Angebot).

Gezieltes Warten lohnt sich also und dann auf Vorrat kaufen.

Maximal drei Lieblingsmärkte im Umkreis festlegen.

Am Wochenende ist keineswegs alles günstig

Die Prospekt-Analyse zeigt, dass Discounter wie Aldi, Norma oder Lidl besonders an den Wochenenden versuchen, mit Sonderangeboten Kunden in die Filialen zu locken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Lebensmitteln, Fleischprodukten und Drogerie-Artikeln. Branchenbeobachter hatten auf CHIP-Anfrage berichtet, dass dieses Lockmittel bei den Kunden gut ankommt. Viele Händler verzeichnen Umsatzsprünge hin zum Freitag und Samstag. Für sie sind das oftmals die umsatzstärksten Verkaufstage in der Woche.

Blind vertrauen solltest du den Wochenendangeboten allerdings nicht, wie ein Preisvergleich zeigt. So ist das halbe Pfund Butter, Marke Kerrygold das Orginal, bei Lidl ab Freitag, den 27.5.2022, im Prospekt statt zum Normalpreis von 3,29 Euro mit einem Nachlass von 24 Prozent und damit für 2,49 Euro angeboten. In der gleichen Woche (also nicht nur am Wochenende) lag der Preis bei Aldi bei 2,29 Euro und bei Globus bei 1,99 Euro (eigener Preisvergleich bei smhaggle für Berlin).

Fazit: Die wöchentlichen günstigen Angebote bei den Discountern und Supermärkten solltest du auf jeden Fall nutzen. Dazu gehören auch die Wochenendangebote, unschlagbar günstig sind sie aber nicht immer. Preisvergleiche bleiben dir also nicht erspart.