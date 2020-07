Millionen Deutsche zieht es jeden Sommer nach Spanien. Vom Baskenland bis nach Andalusien - das Land hat viel für Touristen zu bieten.

Die Corona-Krise bringt in diesem Jahr besondere Regeln und Verordnungen mit sich, die in jedem Land unterschiedlich sind. Pandemiebedingt sieht der Urlaub 2020 für Reisende anders aus, als sonst. Spanien befindet sich seit dem 11. Mai 2020 weitestgehend in Lockerungsphase 3 von 4, lediglich einige Provinzen befinden sich noch in Phase 2. Eine Karte der spanischen Regierung zeigt, welche Regionen Spaniens sich in welcher Phase befinden.

inFranken.de fasst zusammen, was in Spanien für Touristen erlaubt ist - und was nicht.