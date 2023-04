Wie sollte der Name gestaltet sein?

Wo kannst du dir Anregungen holen?

Weiß dein Hund, wie er heißt?

Den richtigen Hundenamen zu wählen, ist keine leichte Entscheidung und sollte gut durchdacht werden. Es gibt einige Kriterien, die du beachten solltest, damit dein Hund auch auf seinen Namen hört.

Wie sollte der Name gestaltet sein?

Der Name sollte auch dir gefallen, denn du verwendest ihn mehrmals am Tag. Wie Aus Liebe zum Haustier schreibt, ist ein zweisilbiger Name ideal, leicht zu rufen und für den Hund verständlich. Probiere ein paar Tage aus, ob dein Hund darauf hört, falls nicht, könnt ihr euch noch umorientieren.

Dass du Zweideutigkeiten und Schimpfwörter vermeidest, sollte selbstverständlich sein. Der Name sollte auch nicht wie ein Kommando klingen. So hat der Name Fips beispielsweise einen ähnlichen Klang wie der Befehl Sitz. Das kann den Hund irritieren. Im Stammbaum steht oft ein langer Name, wie z. B. Hasso vom Berge. Dann empfiehlt es sich, die Kurzform zu wählen und dein Haustier nur Hasso zu rufen.

Am besten verwendest du keine Namen, die es sehr oft gibt, wie z. B. Bello. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auf Hundeplätzen oder beim Gassigehen noch andere Hunde mit dem gleichen Namen gibt, was für unnötige Verwirrung sorgen kann.

So kommst du auf die richtigen Ideen

Der Name kann auch den Charakter oder auch das Aussehen deines Hundes widerspiegeln. Dots kann für einen Dalmatiner sehr niedlich sein, Wastl für einen echt bayerischen Dackel oder Samson für einen stattlichen Bernhardiner. Oder du wählst einen humorvollen Namen, der genau das Gegenteil ausdrückt, z. B. Zeus für einen sehr kleinen Hund.

Nenne den Hund nach deiner Lieblingsstadt, z. B. Roma oder Boston. Promi-Namen oder Namen historischer Persönlichkeiten sind auch beliebt, z. B. Prince, Mozart oder Bach. In der Filmwelt oder Literatur findet sich manch schöner Name, der auch als Hundename geeignet ist.

Der Hund kann auch nach deinen Lieblingsspeisen oder Getränken genannt werden, z. B. Pinot, Cheddar oder Cola. Falls du Comic-Fan bist, nennst du den Hund vielleicht Snoopy, Idefix oder Struppi.

Verstehen Hunde ihren Namen?

Der Hund versteht seinen Namen eher als Befehl, zu dir zu kommen, wie das Magazin Deine Tierwelt erklärt. Denn immer, wenn du ihn rufst und er kommt, freust du dich und gibst ihm vielleicht auch Leckerli. Das merkt sich der Hund. Wenn du Gassi rufst und die Leine in der Hand hast, weiß er auch, was damit gemeint ist. Der Hund versteht also eine Folge von Lauten in Zusammenhang mit positiven Situationen.

Vermutlich verbindet er seine Identität nicht mit seinem Rufnamen. Manchmal will dich dein vierbeiniger Freund auch testen und stellt sich zunächst einmal stur. Schließlich geht es auch um Rangfolge.

Die hohe Schule ist es, dem Hund auch noch die Namen der Familienmitglieder beizubringen. Z. B. "Geh zu Papa" oder "Geh zu Lina". Das erfordert allerdings Zeit und Geduld. Du kannst den Namen des Hundes auch noch nachträglich ändern. Am einfachsten geht das, wenn du einen dem alten ähnlich klingenden Namen wählst.

Liste derzeit beliebter, süßer Hundenamen

Wie Berufung Tier schreibt, sind dies die aktuell beliebtesten süßen Namen für Weibchen:

Bibi Fiene Fiffi Babsi Finja Hanni Nanni Honey Jolly Lulu

und Rüden:

Fips (Vorsicht, klingt wie Sitz.) Findus Foxi Goldie Buddy Filou Hansi Hobbit Jascha Knuffel

Auf dem Tierblog von Antje und Hajo findest du weitere, beliebte Hundenamen.

Fazit

Es gibt unzählige Ideen für Hundenamen. Die Tierschutzorganisation Tasso führt sogar ein Haustier-Register, in dem du nach Namen stöbern kannst. Wichtig ist jedoch, was dir und dem Hund gefällt und für ihn gut verständlich ist. Der schönste Name nützt nichts, wenn dein Vierbeiner nicht darauf hört.

Du interessierst dich für Tiere? Dann kannst du hier weiterlesen: