Kompaktanlagen im Test: Mini-Stereoanlagen mit sattem Sound bei Stiftung Warentest

15 Mini-HiFi-Anlagen im Test von Kenwood, Grundig, Panasonic und weiteren

von Kenwood, Grundig, Panasonic und weiteren Alle haben CD-Spieler, UKW-Radio, separate Lautsprecherboxen für Stereoton und DAB+ inklusive

Beste Kompaktanlage schon für 230 Euro

15 Kompaktanlagen standen bei der Stiftung Warentest auf dem Prüfstand, darunter auch Produkte bekannter Marken. Das Ergebnis: Guten Sound bekommen Sie schon für kleines Geld. Welche Anlage perfekt für Wohnzimmerparty, Heimkino & Co. ist, verraten wir Ihnen im Folgenden.

Mini-Kompaktanlagen im Test: Die Testsieger

Im diesjährigen Mini-HiFi-Anlagen Test der Stiftung Warentest wurde logischerweise der Fokus auf die Klangqualität gesetzt. Danach folgten Handhabung, Vielseitigkeit, Stromverbrauch und das Datensendeverhalten etwaiger Apps.

Platz 3: Die Auna Connect System S

Die Auna Connect System S Mini-HiFi-Anlage* ist auf einem verdienten dritten Platz gelandet. Mit einem guten Klang (1,9), einer guten Handhabung (1,9), sowie gut bewerteter Vielseitigkeit (2,1) und einem niedrigen Stromverbrauch (2,0) hat die Anlage ihr Gesamturteil von "gut" (1,9) verdient. Bei amazon erhalten Sie das gute Basic-Gerät schon ab 208,99 Euro. Einen Minuspunkt hat das Connect System S allerdings: Die Stiftung Warentest bewertet das Datensendeverhalten der App als kritisch. Für Datenschützer ist dieses Gerät also nichts.

Platz 2: Die Denon CEOL N10

Die CEOL N10 von Denon* ist mit einem Gesamturteil von "gut" (1,8) verdientermaßen auf dem zweiten Platz gelandet. Sie kommt mit einer sehr guten Soundqualität (1,5), einer guten Handhabung (1,7) und einem unproblematischen Datensendeverhalten daher. Lediglich in Sachen Vielseitigkeit (3,0) und dem relativ hohen Stromverbrauch (3,2) hapert es ein wenig. Wer über den höheren Stromverbrauch hinwegsehen will, bekommt die Alexa-kompatible CEOL N10 schon ab 539 Euro.

Der Testsieger: Die CMS 5000BT DAB+ WEB von Grundig

Mit einem Gesamturteil von "sehr gut" (1,5) ist die CMS 5000BT DAB+ WEB von Grundig* der klare Sieger dieses Tests. Mit einer sehr guten Soundqualität (1,3), guter Handhabung (1,7) sowie guten Werten in Sachen Vielseitigkeit (1,9) und Stromverbrauch (2,1) hat sie den Test verdient gewonnen. Überraschend: Der Testsieger ist gar nicht teuer. Die Anlage von Grundig erhalten Sie schon ab 249 Euro. Allerdings hat die Stiftung Warentest auch hier das Datensendeverhalten der App als kritisch eingestuft.

Den kompletten Kompaktanlagen-Test lesen Sie kostenpflichtig auf der offiziellen Webseite der Stiftung Warentest.

