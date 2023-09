Aus für beliebte Smartphone-Marke? Hersteller äußert sich

Aufgrund von Patentstreitigkeiten müssen sich bereits Hersteller wie OnePlus, Vivo und Oppo aus Deutschland zurückziehen. Damit wird die Auswahl an Herstellern und Smartphones schon einmal deutlich kleiner.

Bald könnte sie noch weiter schrumpfen. Ein Unternehmen könnte eine beliebte Smartphone-Sparte aus dem Sortiment nehmen, wie techbook.de berichtet. Doch in diesem Fall sollen nicht Patentstreitigkeiten der Grund dafür sein. Was ist an den Gerüchten dran?

Asus ZenFone soll laut Gerüchten vom Markt verschwinden

Die Handy-Sparte, die laut Gerüchten vom Markt verschwinden soll, ist die ZenFone-Reihe von Asus. Bereits seit 2014 werden immer wieder neue Smartphones unter dieser Marke entwickelt, welche durch besondere Features oder eine außergewöhnliche Form auffallen. Modelle, wie das Asus ZenFone 6 und 7 haben beispielsweise eine Flip-Kamera. Die Handys ab dem ZenFone 8 sind hingegen besonders kompakt.

In 2023 brachte Asus erneut ein sehr kleines Smartphone heraus. Das ZenFone 10 hat eine Displaydiagonale von nur 5,9 Zoll, was es im Vergleich zu den Modellen anderer Hersteller geradezu winzig erscheinen lässt.

Die Nachfrage nach kleinen Handys ist jedoch wohl offenbar zu gering. Aber es kamen auch grundsätzliche Veränderungen und Herausforderungen in den letzten Jahren auf die Hersteller hinzu. Die zurückliegenden Coronajahre, die hohe Inflation und fehlende Bauteile wirken sich alle auf die Preise der Produkte aus.

Asus schlägt wohl neuen Kurs ein

Asus plant wohl radikalere Umgestaltungen. Laut internen Dokumenten, die an die Öffentlichkeit gelangt sind, will das Unternehmen die Kernsparten komplett umkrempeln. Diese Umstrukturierungen wurden schon im Juni intern angekündigt. Ursprünglich sollte nur die PC-Sparte verändert werden - nun soll jedoch die ZenFone-Reihe fallen.

Asus verfolgt aktuell zwei Strategien. So gibt es die Alltags-Smartphones und zum anderen die ROG-Sparte (Republic of Gamers) für Gamer. Jetzt will Asus nur noch die Gamer-Smartphones herausbringen.

Die ZenFone-Sparte möchte man schließen und das Team in andere Abteilungen verteilen, darunter die ROG-Sparte. Neue kompakte Smartphones der ZenFone-Reihe wird es daher nicht mehr geben.

Asus dementiert ZenFone-Aus

Auf eine Nachfrage von techbook. de reagiert der Konzern mit einem Dementi. Laut techbook.de ist die Sachlage jedoch trotzdem nicht eindeutig. So soll es durchaus in der PC-Sparte Umstrukturierungen gegeben haben. Mitarbeiter wurden in andere Abteilungen versetzt oder gekündigt. Ob die Smartphone-Reihe tatsächlich eingestellt wird, bleibt also abzuwarten.

