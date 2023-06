Ob Wanderfans, Erholungssuchende oder Abenteuerlustige: Unsere herrlichen fränkischen Naturparks halten allerlei Abenteuer bereit und erwarten selbst eingefleischte Franken und Fränkinnen noch mit jeder Menge Überraschungen! Du hast Lust auf eine Outdoor-Rallye der besonderen Art?

Dann kannst du von Juli bis November im Rahmen des VGN-Sommers des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN) auf abenteuerliche Erkundungstour gehen: Der VGN spendiert dir und deiner liebsten Begleitung einen der gefragten Rallye-Plätze und schickt euch auf euer persönliches Outdoor-Abenteuer im Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura, Frankenhöhe oder Haßberge. Und das ganz ohne nervenaufreibende Staus oder Parkplatzsuche ganz bequem und nachhaltig mit dem ÖPNV!

VGN-Sommer 2023: Gewinne dein Rallye-Paket für ein unvergleichliches Naturpark-Erlebnis

Die schönsten, urigsten und sehenswertesten Wanderrouten durch die Naturparks Fränkische Schweiz - Frankenjura, Frankenhöhe und Haßberge hat der VGN in diesem Jahr speziell aufbereitet und verlost 1.500 mal zwei Plätze für eine unvergleichliche Outdoor-Rallye - die An- und Abreise mit dem ÖPNV ist dabei inklusive!

Auf deiner Abenteuertour durch tiefe Wälder, idyllische Täler und romantische Städtchen erlebst du so deine Heimat auf eine ganz einzigartige Weise. Löse unterwegs knifflige Schnitzeljagd-Aufgaben und tauche ein in die Outdoor-Juwelen direkt vor deiner Haustür!

So nimmst du am Gewinnspiel teil

Das VGN-Sommer Gewinnspiel läuft bis zum 20. Juli. Nachdem du dich zur Teilnahme angemeldet hast, erhältst du direkt im Anschluss eine Bestätigung. Die Gewinnspielverlosung findet am 21. Juli statt. Alle Teilnehmenden werden nach der Verlosung per E-Mail benachrichtigt, ob sie gewonnen haben oder nicht.

Zählst du zu den glücklichen Gewinner*innen, erhältst du alle Infos zu deiner persönlichen Rallye sowie ein TagesTicket Plus für dich und deine*n Rallye-Partner*in. Einlösen kannst du dein Rallye-Paket dann zwischen Ende Juli und Anfang November. Dein Ziel-Naturpark wird zufällig ausgewählt. Und dann heißt es: Rein in die Wanderstiefel und ab ins Naturpark-Abenteuer mit dem VGN!

Das ist im Rallye-Paket enthalten

TagesTicket Plus

Naturpark-Rallye für Zwei - Speziell aufbereitete VGN-Naturparkroute mit Toureninfos und allerlei Schnitzeljagd-Aufgaben

Dein Outdoor-Abenteuer - unvergesslich, flexibel und individuell!

Das Rallye-Paket ist bis zum 1. November 2023 einlösbar.

Das sind die Touren: Darauf kannst du dich auf deiner Rallye freuen

Die Naturparks im VGN-Gebiet erreichst du bequem und nachhaltig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ganze neun der insgesamt 19 Naturparks Bayerns befinden sich im Verbundgebiet des VGN. Da liegt es nahe, dass sich der diesjährige VGN-Sommer an unsere wunderschönen und abwechslungsreichen Naturparks richtet. Auf diese Rallye-Touren inklusive Rätsel, Aufgaben, Entspannung und Überraschungen können sich die Gewinner*innen freuen:

Auf Orchideenpfaden durch Zauberwälder im Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura

Basierend auf der VGN-Naturparktour "Der Birglandtrail" kommst du an moosbewachsenen Felsen, uralten Gemäuern, Burgruinen, Zauberwäldern und Orchideenpfaden vorbei. Dabei gehst du durch das Schottental mit seinen idyllischen Mühlen-Szenarien, über Waldpfade und Wiesenterrassen, auf schmalen wurzeligen Pfaden und über ebene Graswege und erlebst dabei Panoramaausblicke vom Feinsten. Abwechslung ist hier auf jeden Fall geboten! Zudem kannst du dich unterwegs auf Detektivaufgaben, Achtsamkeits-Momente und Schnupper-Challenges freuen.

Farbenfrohe Ausblicke und Idylle pur im Naturpark Frankenhöhe

Der Naturpark Frankenhöhe stellt einen absoluten Outdoor-Geheimtipp dar. Entlang der VGN-Naturparktour "Über die Gumbertushütte nach Leutershausen" entdeckst du weite Himmel und bunte Landschaften. Nacheinander wechseln sich tiefgrüne Waldstücke, safrangelbe Äcker, idyllische Weiher und bunte Wiesen ab. Dieser Wanderweg ist für Schaf-Fans und Ruhe-Suchende ein absolutes Highlight. Mit zahlreichen Schnitzeljagd-Aufgaben und Rallye-Challenges wirst du zum Erkunden, Entdecken und ganzheitlichen Erleben eingeladen.

Sonnige Weinhänge und Maintal-Weitblicke im Naturpark Haßberge

Entlang des VGN-Freitzeittipps "Weinhorizonte und Fachwerkromantik im Naturpark Haßberge" erwarten dich vielseitige Natur- und Kulturhighlights. Start- und Endpunkt sind die schönen Fachwerkstädtchen Königsberg in Bayern und Zeil am Main. Zwischen den Städten geht es über Streuobstwiesen, Weinberghänge und Panoramapunkte. Ergänzt um Detektiv-Aufgaben, historische Challenges und naturkundliche Mini-Quests kannst du den Naturpark Haßberge von seiner schönsten Seite entdecken und genießen.

Instagram-Gewinnspiel: Erlebnisse teilen und hochwertigen Outdoor-Rucksack gewinnen

Du hast leider nicht gewonnen oder möchtest lieber alleine mit dem VGN auf Tour gehen? Dann kannst du dir über das Instagram-Gewinnspiel die Chance auf einen hochwertigen Wanderrucksack der Outdoor-Marke VAUDE sichern. Mit den VGN Freizeittipps bist du bestens gerüstet für dein Abenteuer auf eigene Faust - von An- und Abreise bis zur Wanderroute findest du dort alle Infos die du brauchst.

Um teilzunehmen, poste im Kampagnenzeitraum vom 12. Juni bis 1. November ein Bild oder Reel deines eigenen Outdoor-Abenteuers auf Instagram. Tagge dabei @vgn_freizeit und #vgnsommer. Unter allen # werden im Kampagnenzeitraum 50 Wanderrucksäcke der Marke VAUDE verlost. Wichtig: Erzähle in den Kommentaren, wie du mit dem ÖPNV an- und abgereist bist. Dabei ist deine Kreativität entscheidend! Bereit? Dann nimm jetzt am Gewinnspiel teil!

Kontakt

Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg GmbH (VGN)

Rothen­burgerstraße 9

90443 Nürn­berg

Telefon: 0911/ 270 750

E-Mail: info@vgn.de

Instagram: @vgnfreizeit