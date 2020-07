Der Sommer ist da, doch viele Urlaubspläne sind aufgrund der Ausnahmesituation geplatzt. Alle die mit dem Gedanken spielen, doch noch Last Minute in den Süden zu fahren, sollten sich unser Südtirol-Angebot näher ansehen. Nach monatelangem Lockdown sind die Reisewarnungen für Italien aufgehoben. Mit dem Auto kommt man flexibel und von Bayern aus innerhalb weniger Stunden nach Südtirol. So steht dem langersehnten Urlaub nichts mehr im Wege. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Hotel Seelaus in Südtirol ein Angebot geschnürt, das die Urlaubskasse schont und die perfekten Bedingungen für erholsames und sorgenfreies Reisen gewährleistet. Mit dem Code "Auszeit2020" sparen Sie 15 % auf den Buchungswert.

Hotel Seelaus in Südtirol: Die Dolomiten vor der Haustür

Ein besonderes Ambiente von Ruhe und Gelassenheit, etwas Luxus und zugleich familiär und gemütlich: Dafür steht das 4-Sterne Hotel auf der Seiser Alm. Das Hotel Seelaus liegt auf 1.800 Meter ü. d. M. direkt an den schönen Wanderwegen der Dolomiten. Die 30 Zimmer und Suiten sind sehr komfortabel und verfügen über einen Balkon. Auch kulinarisch kann das Hotel punkten, denn der Küchenchef sorgt persönlich für zahlreiche Genussmomente. Er ist bekannt für seine Strudel und Teigtaschen, bäckt sogar die Frühstücksbrötchen selbst und bringt Südtiroler Spezialitäten auf die Seiser Alm. Am Abend wartet zudem auf die Besucher im Restaurant ein 5-Gang-Feinschmeckermenü mit Antipasto- und Salatbuffet.

Wellness & Aktivurlaub mitten in der Natur

Die Seiser Alm liegt inmitten des Naturschutzgebietes der traumhaften Südtiroler Dolomiten. Damit beeindruckt das Hotel durch seine einzigartige Lage, umgeben von malerischen Gebirge und Natur und zahlreichen Wanderwegen und Bike-Trails, die im Sommer zu Sport- und Freizeitaktivitäten einladen. Von Franken aus erreicht man die Urlaubsregion Südtirol in fünf bis sechs Stunden. Angekommen auf der größten Hochalm Europas – sie ist so groß wie 8.000 Fußballfelder! – gibt die Alm den Blick frei für die unzähligen Dolomitengipfel. Egal ob Sie während ihres Kurzurlaubs Wandern, Joggen, Biken, Nordic Walking oder Modellfliegen bevorzugen, die Alm ist ein wahres Kleinod. Das Hotel Seelaus hat die besten Ausflugstipps für Ihren Urlaub zusammengestellt. Touren fürs Wandern und Co. auf der Seiser Alm gibt es hier.

Im Sommer wie auch in der kalten Jahreszeit ein Augenschmaus: Das Hotel Seelaus auf der Seiser Alm

Last Minute Sommerurlaub: "Mountain Weeks"

Buchbar für den Zeitraum vom 23.08.2020 – 05.09.2020

Während der "Mountain Weeks" zahlen Sie ab 679 Euro für 7 Übernachtungen mit Halbpension (pro Person). Mit dem Code "Auszeit2020" sparen Sie nochmal 15 % auf den Buchungswert, im Rahmen der "Mountain Weeks" also über 100 Euro (bei 7 Übernachtungen mit Halbpension pro Person). Inkludiert ist eine Rückenmassage zu 25 Minuten. Um das Abenteuer in den Bergen gut gerüstet bestreiten zu können, gibt es vor Ort Rucksack, Wanderstöcke oder Nordic Walking Stöcke als Leihgabe.

Sparen Sie jetzt 15 % auf Ihre Buchung - so funktioniert's:

1. Angebot & Zeitraum aussuchen (z. B. "Mountain Weeks")

2. Button "Anfragen" klicken

3. Reisedaten eingeben & im Feld "Bemerkungen" den Code "Auszeit2020" eingeben

4. Auf "Absenden" klicken & sich auf den Urlaub in Südtirol freuen

Exklusives Herbstangebot: Magic Autumn

Buchbar für den Zeitraum vom 06.09.2020 – 02.11.2020

Sichern Sie sich das exklusive Urlaubsangebot "Magic Autumn": Ab 609 Euro für 7 Übernachtungen mit Halbpension (pro Person). Mit dem Code "Auszeit2020" gehen nochmal 15 % vom Buchungswert ab, im Rahmen des "Magic Autumns" also über 90 Euro (bei 7 Übernachtungen mit Halbpension pro Person. Im Preis enthalten ist eine Antistressmassage zu 50 Minuten sowie eine Wochenkarte für den Almbus vor Ort. Auch in diesem Angebot können Sie auf Leihequipment für Ihre Bergtouren zurückgreifen.

15 % Ersparnis mit "Auszeit2020" - so lösen Sie den Code ein:

1. Angebot & Zeitraum aussuchen (z. B. "Magic Autumn")

2. Button "Anfragen" klicken

3. Reisedaten eingeben & im Feld "Bemerkungen" den Code "Auszeit2020" einfügen

4. "Absenden" klicken & sich auf den Urlaub freuen

Jetzt weitere Angebote ansehen & mit dem Code "Auszeit2020" 15 % sparen!

Wellnesshotel mit Almgarten

Für die nötige Ruhe und Entspannung im Hotel Seelaus sorgt die ganz besondere hoteleigene Wellnessoase. Perfekt nach einer Wanderung oder zur Erholung. Vom Schwimmbad haben Sie direkten Zugang auf die Liegewiese in der idyllische Landschaft.

Die Wellness-Angebote im Überblick:

Wellnessbad mit Whirlpool und Bergwasserfall

Südtiroler Stubensauna und Dampfbad

Heusessel und Solarium

Massagebereich

Genießen Sie den Aufenthalt in einer der schönsten Regionen Italiens, die mit ihrer Naturschönheit überzeugt! Die Dolomiten bietet für Groß und Klein den perfekten Mix aus Action und Entspannung. Also worauf warten Sie noch?

Kontakt:

Familie Gobbo

Compatschweg 8

I-39040 Seiseralm, Südtirol (BZ)

Tel. +39 0471 72 79 54

Fax. +39 0471 72 78 35

E-Mail: info@hotelseelaus.it