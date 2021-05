Das idyllische Oberfranken bei einer Wanderung erkunden

Für alle, die auch im Urlaub gerne in Bewegung bleiben, bieten gut beschilderte Wanderwege die ideale Möglichkeit für abwechslungsreiche Erkundungstouren. Ein Highlight ist zum Beispiel die Wanderung hinauf auf den sagenumwobenen, 539 Meter hohen, Staffelberg. Auch die Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen und das eindrucksvolle Kloster Banz lohnen sich als Ziel für einen Fußmarsch. Abseits der bekannten Touren ist das malerische Maintal für ausgiebige Spaziergänge wie geschaffen. Vorbei an idyllischen Wiesen- und Waldlandschaften sowie urigen Dörfern, lässt es sich wunderbar entspannen. Eine Auswahl an beliebten Wanderstrecken finden Sie hier.

Mit dem Fahrrad durch das Obermaintal

Bei den Radtouren spielt der Main eine regelrechte "Starrolle", da sich der Fluss durch die herrliche Landschaft des Obermaintals schlängelt. Besonders beliebt ist der mit fünf Sternen ausgezeichnete Main-Radweg: Das Teilstück durch das Obere Maintal, immer in Sichtweite des Flusses und vorbei an barocken Sehenswürdigkeiten von Weltrang, gehört mit zu den spektakulärsten Radwegen in Deutschland. Informationen zu allen Radstrecken rund um Bad Staffelstein, finden Sie hier.

Wassersport in der Bad Staffelsteiner Seenlandschaft

Die Landschaft kann aber nicht nur auf dem Land genossen werden, sondern auch zu Wasser! Als echter Geheimtipp für eine Kanutour auf dem Main im "Flussparadies Franken" gilt der 35 Kilometer lange Abschnitt zwischen Bad Staffelstein und Bamberg. Zahlreiche Ein- und Ausstiegsstellen ermöglichen ganz nach Belieben kurze oder lange Kanustrecken und die Kanus können gleich vor Ort gemietet werden.

Aber auch zahlreiche weitere Wasseraktivitäten versprechen abwechslungsreiche Tage in Bad Staffelstein. So lässt sich die eindrucksvolle Natur auch beim Standup Paddeln, Segeln oder Surfen erkunden.

Die glitzernde Wasserlandschaft der Bad Staffelsteiner Seen mit dem Westsee, dem Riedsee-Mittelsee und dem Ostsee erstreckt sich in Fußläufigkeit zum Kurzentrum. Den perfekten Badespaß für die ganze Familie kann man gleich nebenan im Ostsee genießen. Der schon mehrfach mit der "Blauen Flagge" ausgezeichnete Badesee ist Bad Staffelsteins Sommer-Attraktion für große und kleine Wasserratten.

Fitness beweisen beim Fußballgolf und im Waldklettergarten

Eine Aktivität mit Nervenkitzel bietet der Waldklettergarten oberhalb von Kloster Banz. Auf fünf Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden können sich sowohl Kinder als auch Erwachsene in bis zu 15 Metern Höhe von Baum zu Baum schwingen und Hindernisse überwinden. Die Parcours unterscheiden sich in Höhe und Schwierigkeitsgrad und können nach kurzer Einführung selbstständig in Angriff genommen werden.

Genauso sportlich geht es auf der anderen Seite des Mains, am Fuß der berühmten Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, beim Fußballgolf weiter. Auf der neuen 18-Loch-Anlage mit einer Gesamt-Bahnlänge von ca. 1350 Metern lässt sich diese Trendsportart super ausprobieren. Außerdem warten Spielplätze, Reitställe, Bogenschießanlagen u.v.m auf Urlauber. Die Liste aller möglichen Aktivitäten können unter den Freizeitmöglichkeiten von A bis Z gefunden werden.

Immer entlang des Weges: Kulinarische Genüsse & Schmankerl

Neben den Kultur- und Naturerlebnissen locken auch noch ganz andere Genüsse auf dem Weg. Nämlich reizvolle Biergärten und Gastwirtschaften, die zur verdienten Einkehr mit typisch fränkischen Brotzeiten einladen. Ziebeleskäs, Gerupfter und Zwetschgenbames dürfen bei so einer zünftigen Mahlzeit natürlich nicht fehlen. Ebenso wie das Bier, denn ganze zehn Brauereien hat das Stadtgebiet von Bad Staffelstein für seine Besucher anzubieten. Da ist es nicht verwunderlich, dass es vier Brauerei-Wanderwege und drei Brauerei-Radtouren gibt, auf denen alle zehn Brauereien zu erkunden sind.

In Bad Staffelstein lässt sich herrliche Natur aktiv und abwechslungsreich genießen

Die Region rund um Bad Staffelstein lässt keine Wünsche offen. Kultur, Genuss, Sightseeing, Spaß und vor allem viel wunderschöne Natur – das alles gibt es im schönen Oberfranken zu erleben! Hier kann man schon mal eine Woche verbringen...oder vielleicht auch zwei?! Der Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein hat alle Infos parat, die Sie für einen gelungen Urlaub brauchen. Lassen Sie sich inspirieren und gehen Sie bei Fragen jederzeit via Telefon oder E-Mail auf die Ansprechpartner vor Ort zu.

Kontakt und Informationen