Rosina Wachtmeister-Ausstellung vom 16. Juli bis 30. Oktober auf dem Werksgelände von Goebel Porzellan

Die Künstlerin ist durch ihre farbenfrohen Katzen-Bilder und -Skulpturen international bekannt

Zahlreiche Originale und bunte Accessoires warten auf die Besucher*innen

Rosina Wachtmeister (geboren 1939 in Wien) wurde unter anderem durch ihre abstrakten Katzenmotive mit dem typischen Halbmondgesicht und zahlreiche Ausstellungen international bekannt. Die einzigartigen Werke der bildenden Künstlerin können nun in der Sommer-Ausstellung auf dem Werksgelände von Goebel Porzellan in Bad Staffelstein nicht nur bestaunt, sondern auch als Reproduktion auf Tassen & Co erworben werden. Natürlich erfährt man in der Ausstellung auch, wie die weltbekannte Porzellankatze gemeinsam von Goebel und Rosina gestaltet wurde und ihren Weg in zehntausende Wohnzimmer fand. Ein Teil der Ausstellung widmet sich außerdem der Kunst und dem Handwerk von Rosinas Enkelsohn Battista Rea, der mit seiner einzigartigen Skulpturen- und Mosaik-Kunst das kreative Werk seiner berühmten Großmutter weiterführt.