Corona macht erfinderisch: Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft hat für die bisherige Ausbildungsmesse im Beruflichen Schulzentrum ein neues Format gefunden. Karrieremesse heißt dieses neue Angebot, in das auch die Abitura, die bislang abwechselnd in den beiden Gymnasien stattfand, eingebunden ist.

Der Termin für die Karrieremesse steht bereits fest. Sie geht am Samstag, 21. Mai, von 10 bis 14 Uhr in der Dreifachturnhalle der Carl-von-Linde-Realschule über die Bühne.

Unternehmen live kennenlernen

Laut Landrat Klaus Peter Söllner (FW) haben die während der Pandemie erprobten Konzepte „Abitura digital“ und „Ausbildungsmesse vor Ort“ gezeigt, dass die direkte Begegnung der Schüler mit den möglichen Ausbildungsbetrieben nicht zu kompensieren ist. Zudem könnten die Berührungsängste der Jugendlichen in einem Messebetrieb leichter abgebaut werden. Gleichzeitig seien in einem überschaubaren Zeitraum viele Kontakte möglich.

„Um eine möglichst hohe Planungssicherheit für die Aussteller und Organisatoren zu erreichen, findet der Karrieretag 2022 in der Dreifachturnhalle der Realschule statt“, so Söllner in einem Pressegespräch. Der Veranstaltungsort biete trotz notwendiger Abstandsflächen die Möglichkeit, viele Aussteller aufzunehmen.

Clemens Dereschkewitz machte deutlich, dass man sich für die Karrieremesse als reinen Arbeitnehmermarkt entschieden habe, weil es wichtig sei, die Unternehmen mit den potenziellen Auszubildenden und ihren Eltern zusammenzuführen. „Wir haben eine starke mittelständische Wirtschaft, und wir haben viel zu bieten.“ Die Schulleiterin selbst bezeichnete den Zeitpunkt des neuen Messeformats auch für die Schüler der Realschule und der achten Klassen der Mittelschulen als ideal.

Ausstellende Unternehmen auf der Karrieremesse

Die Vielseitigkeit der ausstellenden Unternehmen bildet die wirtschaftliche Stärke des Kulmbacher Landkreises wieder und ist für den Erfolg der Karrieremesse mit verantwortlich.

