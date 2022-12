Mit der Zuteilung des Studienplatzes oder der ersten Stelle zieht es viele junge Franken hinaus in die Welt. Doch sie kommen ebenso gerne zurück in diese einzigartige Region mit ihrer eigenen Sprache. Das belegen auch die Zahlen, die beispielsweise Oberfranken eine positive Bevölkerungsprognose bis 2040 bescheinigen.

Franken ist vielseitig, familienfreundlich und zukunftsorientiert – und das zieht gerade Menschen um die 30 an, die schön wohnen, leben, genießen und erfüllend arbeiten wollen.

Darum ist Franken so lebenswert

Für letzteres finden sich in Franken viele innovative, moderne Unternehmen, die interessante Karrierechancen und Perspektiven bieten – auch in neuen Berufsfeldern und Zukunftsbranchen. In der Beilage „Willkommen daheim“ stellen sich diese Firmen vor und zeigen attraktive Job-Möglichkeiten auf. Franken punktet daneben mit insgesamt moderaten Grundstücks- und Immobilienpreisen, bietet jungen Familien oder denen, die es werden wollen, ideale Bedingungen in einer lebenswerten, naturverbundenen Gegend. Infrastruktur und medizinische Versorgung sind top. Schulen, Ausbildungsbetriebe, Hochschulen und Universitäten liegen praktisch direkt vor der Haustür. Dazu ist Franken durch und durch Genuss- und Erholungsregion.

Die besten Unternehmen mit einer guten Work-Life-Balance

Die folgenden Unternehmen aus Franken erfüllen alle Maßstäbe für eine Region mit hoher Lebensqualität: Sie sind innovativ und modern aufgestellt, bieten durch ihre wirtschaftliche Stärke Sicherheit und eine ausgezeichnete Work-Life-Balance für die Angestellten.

Endori Food GmbH & Co. KG

endori ist ein junges, dynamisches und stark wachsendes Familienunternehmen mit Schwerpunkt in der Herstellung und internationalen Vermarktung von pflanzlichen Fleischalternativen aus Erben von heimischen Landwirten.

Endori Food GmbH & Co. KG

Industriestr. 2

96135 Stegaurach

Stadtwerke Forchheim GmbH

Als regionaler Energieversorger stehen die Stadtwerke Forchheim vor vielen Herausforderungen und neuen spannenden Aufgabenfeldern, die sie gemeinsam als Team angehen. Und genau da kommst du ins Spiel: Die Stadtwerke Forchheim benötigen deine Unterstützung, um gemeinsam mit dir die Energiewende für Forchheim voranzutreiben. Deine 140 neuen Kolleginnen und Kollegen warten bereits auf dich!

Stadtwerke Forchheim GmbH

Haidfeldstr. 8

91301 Forchheim

Tourismusschule Franken

Tourismusschule Franken

Siechenangerstr. 13

96317 Kronach

Sozialstiftung Bamberg

Die Sozialstiftung Bamberg ist einer der größten Gesundheits- und Sozialdienstleister in Bayern. Sie stellen in der Region medizinische, pflegerische, therapeutische und Betreuungsangebote für Menschen jeden Alters zur Verfügung.

Sozialstiftung Bamberg

Buger Straße 80

96049 Bamberg

Prodinger Organisation GmbH & Co. KG

Die Prodinger GmbH ist mehr als nur Verpackung: "Im Rahmen unserer Prozesse und Projekte mit unseren Kunden bieten wir erheblich mehr. Wir stehen für umfassenden Service, das Erkennen von Chancen, für Konzepte und Lösungen, für Qualität, für (Weiter-)Entwicklung, für Waren und Produkte, für Logistik und Fulfillment. Mit unserer Kunden und unseren qualifizierten knapp 500 Mitarbeitern schaffen wir bedarfsgerecht das richtige Gesamtpaket, das einen wirklich wertvollen Nutzen bietet – weit über das eigentliche Produkt hinaus."

Prodinger Organisation GmbH & Co. KG

Rosenauer Str. 115

96450 Coburg

Caritas-Altenservicezentrum St. Martin mit den Hausgemeinschaften St. Anna

Das Caritas Altenservicezentrum St. Martin in Hofheim i. UFr. ist eine stationäre Pflegeeinrichtung mit 64 Pflegeplätzen, einer Tagespflege mit 15 Plätzen und 7 seniorengerechten Wohnungen sowie einer Hausgemeinschaft für Senioren mit 39 Plätzen.

Caritasverband für den Landkreis Haßberge e.V.

Obere Vorstadt 19

97437 Haßfurt

GeB Gesundheitseinrichtungen

Die Aufgaben liegen in der Versorgung mit qualitativ hochwertigen Krankenhausleistungen, in der Pflege, Versorgung, Unterkunft und Betreuung von Patienten und Pflegebedürftigen sowie im Erbringen von ambulanten Leistungen sowie Leistungen der Rehabilitation und Prävention. Neben psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen bieten wir in unserem Bezirksklinikum Obermain sowie im angeschlossenen Ambulanten Behandlungszentrum auch ein breites Spektrum an somatischer Fachkompetenz in den Bereichen Pneumologie und Rheumatologie.

GeB Gesundheitseinrichtungen

Nordring 2

95445 Bayreuth

Schneider & Schneider - Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Schneider & Schneider

Hainstr. 22

96047 Bamberg

Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH

"Take a cup of ideas! Egal ob als persönlicher Genussmoment, zur Entspannung für den Feierabend oder eisgekühlt als Durstlöscher beim Sport, wir erfinden Tee neu - mit kreativen Rezepturen und hervorragenden Zutaten in erstklassiger Qualität! Stöber in unserer Teewelt und lasse dich von unseren einzigartigen Teekreationen begeistern..."

Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH

Am steinernen Kreuz 7

96110 Scheßlitz

Ludwig Peetz

PEETZ – SPEDITION AUS TRADITION. Transport und Logistik sind bei uns Familiensache und das seit fast 100 Jahren.

Ludwig Peetz

Gewerbegebiet Ost 8-10

91085 Weisendorf

Malzfabrik Weyermann

Vor über 140 Jahren begann das Bamberger Unternehmen Weyermann® mit der Produktion von hochwertigsten Malzen und Malzprodukten. Weyermann® Malz ist heute Weltmarktführer im Bereich der Röst- und Caramelmalze mit einem Produktportfolio von über 90 verschiedenen Sorten. Heute beeinflussen die Weyermann® Spezialmalze über 60.000 Biere in mehr als 135 Ländern auf allen Kontinenten.

Malzfabrik Weyermann

Brennerstraße 17-19

D-96052 Bamberg

Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg ist der Spitzenverband der Caritas in Oberfranken und Teilen Mittelfrankens. Er fasst die karitativen und sozialen Organisationen und Aktivitäten zusammen, die im Erzbistum Bamberg im Rahmen der katholischen Kirche bestehen. Seine Zuständigkeit umfasst in etwa Oberfranken und die nördliche Hälfte von Mittelfranken. Er vertritt die Anliegen von über 800 sozialen Diensten und Einrichtungen mit mehr als 12.000 hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, rund 12.500 ehrenamtlich und freiwillig Engagierten und bis zu 220.000 Klienten. Er versteht sich als Anwalt der Benachteiligten und Hilfebedürftigen und tritt für deren Interessen im sozialen und gesellschaftspolitischen Bereich ein.

Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg

Obere Königstraße 4 b

96052 Bamberg

Dechant Hoch- & Ingenieurbau

Die dechant hoch- und ingenieurbau gmbhhat sich als einer der führenden Experten in Sachen Sichtbeton etabliert. Für die herausragenden Leistungen auf diesem Gebiet wurden wir bereits mit vielen Auszeichnungen bedacht, unter anderem dem „Bayerischen Handwerkspreis“ und dem „Zukunftspreis“ des oberfränkischen Handwerks.

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

Abt-Knauer-Strasse 3

96260 Weismain

TCS Cards & Services GmbH

Als starke, mittelständische und unabhängige Unternehmensgruppe mit Sitz in Deutschland bietet TCS seinen Kunden alle Dienstleistungen rund um das Thema Plastikkarte. Das Angebot reicht von der Standard-Kundenkarte über Chipkarten bis hin zu sicheren Systemlösungen.

TCS Cards & Services GmbH

Kronacher Strasse 61

96052 Bamberg

Wieland Electric GmbH

Weltmarktführer für steckbare Elektroinstallation.

Wieland Electric GmbH

Brennerstr. 1

96052 Bamberg

Geis Industries Service GmbH

Die Geis Gruppe ist ein globaler Full-Service-Logistikdienstleister mit rund 6.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 122 Standorten in Europa. Derzeit bilden sie 318 Auszubildende in 7 Ausbildungsberufen sowie in 2 Dualen Bachelorstudiengängen bei ihnen aus.

Geis Industries Service GmbH

Duisburger Str. 45

90451 Nürnberg

Dietz GmbH Federnfabrik

Federn, Biegeteile und Bauteile made in Germany: "Wir sind einer der führenden Hersteller von Präzisionsfedern und Stanz-Umformteilen in Deutschland. Als mittelständischer Traditionsbetrieb beschäftigen wir uns seit 90 Jahren mit der Bearbeitung verschiedener Arten von Federn, wie z. B. Druckfedern, Zugfedern und Wellenfedern. Daneben stellen wir auch Drahtbiegeteile her."

Dietz GmbH Federnfabrik

Am Floßgraben 10

96465 Neustadt

Agentur für Arbeit

Fachkräfte dringend gesucht! Die Agentur für Arbeit kennt die Arbeitgeber und die Stellen.

Agentur für Arbeit

Äußere Nürnberger Str. 1

91301 Forchheim

Bankhaus Max Flessa KG

"Wir sind eine erfolgreiche, regional tätige Privatbank mit allen Serviceleistungen eines modernen Kreditinstitutes. Als Arbeitgeber bieten wir zahlreiche attraktive und sichere Arbeitsplätze in einem angenehmen Umfeld."

Bankhaus Max Flessa KG

Luitpoldstraße 2 - 6

97421 Schweinfurt

Paul & CO GmbH & CO KG

Paul & Co ist einer der weltweit führenden Anbieter innovativer Hülsen- und Kantenschutzprodukte und angesehener Partner der Papier-, Folien- und Textilindustrie. Unser Unternehmen ist Teil der Kunert Gruppe. An 17 Standorten in Europa und Asien engagieren sich 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Erfolg ihrer Kunden.

Paul & Co GmbH & Co KG

Sudetenstraße 10

97772 Wildflecken

Buckel Dach & Wand

Qualität aus einer Hand! Seit 1990 steht Buckel Dach + Wand nicht nur überdurchschnittliches, fachlich-handwerkliches Können im Bereich Dach- und Fassadenhandwerks, sondern hat sich seitdem kontinuierlich zur ersten Adresse für das Bau- und Handwerksgewerbe weit über die Grenzen Frankens hinaus entwickelt.

DACH + WAND | SYLVIA BUCKEL GMBH

Industriestraße 12

96163 Gundelsheim

Minges Kaffeerösterei

Die Minges Kaffeerösterei ist ein seit 1932 bestehendes Familienunternehmen, welches sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Rohkaffee spezialisiert hat. Was Fritz Minges vor 90 Jahren begann, ist auch seinen Nachkommen in Fleisch und Blut übergangen. Seit 2013 leitet Ulli Minges, Enkel des Gründers, den Familienbetrieb in dritter Generation – und führt das traditionsreiche Handwerk des Kaffeeröstens mit Stolz und Herz fort.

Minges Kaffeerösterei

Industriering 17

96149 Breitengüßbach

Sparkasse Kulmbach-Kronach

Sparkasse Kulmbach-Kronach

Fritz-Hornschuch-Str. 10

95326 Kulmbach

Palm Papierfabrik

Palm zählt zu den führenden Unter­nehmen der euro­päischen Papier­industrie.

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG

Industriestraße 23

97483 Eltmann

Schnell Tischner & Partner

Tischner Miske Derra Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft Moosstraße 91-97

96050 Bamberg

Symatic Türsysteme

Ob für Kauf einer Symatic-Neuanlage oder Service deiner bestehenden Türsysteme: "Wir sind gerne für Sie da! 0800/311 8080"

Symatic Türsysteme Deutschland GmbH

Jägerstraße 12

96114 Hirschaid

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH

Rauschert ist ein weltweit führender Hersteller von Technischer Keramik, Kunststoff-Formteilen und Bauelementen und Baugruppen. Seit 120 Jahren sind wir unseren Kunden ein kompetenter, zuverlässiger Partner und innovativer Problemlöser.

Paul Rauschert GmbH & Co. KG

Technische Keramik und Kunststoff-Formteile

Anger 4

96110 Scheßlitz

Verpa Folie Weidhausen

Verpa Folie ist dein Partner für die europäische Industrie im Bereich Polyethylen-Folie. An drei Standorten produzieren sie PE-Folie in verschiedensten Breiten und Qualitäten.

Verpa Folie Weidhausen

Mödlitzer Str. 46

96279 Weidhausen