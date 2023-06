Coworking bietet zahlreiche Vorteile. Neben einem hohen Maß an Flexibilität für Arbeitnehmer und Freiberufler steht auch der Austausch mit den verschiedensten Menschen beim Coworking im Mittelpunkt. Daher verwundert es wenig, dass diese neue Form des Arbeitens immer beliebter wird. Doch warum genau entscheiden sich Menschen für das Coworking und wo gibt es Coworking Spaces?

Was ist Coworking und was sind Coworking Spaces?

Vielen ist das Konzept des Coworkings nur vom Hören-Sagen bekannt, dabei richtet sich das Angebot an viele moderne Arbeitnehmer und Freelancer. Das Angebot wächst derzeit stetig an, sodass es beispielsweise kein Problem darstellt einen Coworking Space München oder in einer anderen Großstadt zu finden und zu buchen. Um die Vorteile von Coworking zu verstehen, muss man aber erst einmal wissen, was Coworking und Coworking Spaces überhaupt sind.

Als Coworking bezeichnet man es, wenn verschiedene Menschen nebeneinander- oder auch zusammenarbeiten, ohne dabei zwingend für dasselbe Unternehmen tätig zu sein. Als Coworking Space wird ein Raum bezeichnet, der diese neue Form der Arbeit ermöglicht. Meist sind Coworking Spaces voll ausgestattete Büroräume mit Schreibtischen, Druckern, Bildschirmen, Internet und allen weiteren nötigen Büroutensilien. Wer hier arbeiten möchte, kann sich ganz einfach und flexibel einbuchen. Sowohl stundenweise als auch für Tage, Wochen oder Monate.

Zusammenarbeit und Austausch stehen im Vordergrund

Die meisten Coworking Spaces sind 24 Stunden am Tag geöffnet. So kann jeder genau zu den Zeiten arbeiten, zu denen es ihm am besten passt. Dies wäre zwar auch im Home Office zu Hause möglich, Coworking Spaces bieten aber einige entscheidende Vorteile:

Kreativität und Inspiration

Coworking Spaces sind Orte, an denen die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. So fällt es einem leichter, mit Personen in Kontakt zu kommen, die in einer anderen Branche oder in einem anderen Berufsfeld arbeiten und sich von diesen neue Impulse zu holen. Die unterschiedlichen Charaktere in einem Coworking Space inspirieren sich oft gegenseitig.

Produktivität

Viele Menschen kennen das Problem: Am Arbeitsplatz in der Firma kann man sich nicht konzentrieren, weil man ständig von Kollegen abgelenkt wird. Zu Hause im Home Office locken hingegen zahlreiche Ablenkungsmöglichkeiten, die Familie respektiert die Arbeitszeiten nicht oder es steht schlicht kein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung. Coworking Spaces schaffen jedoch alle Voraussetzungen, um produktiv zu arbeiten.

Dass diese Vorteile mehr als nur Theorie sind, zeigen die Ergebnisse einer Umfrage unter Coworking Space Nutzern, die das Magazin Deskmag durchführte. Insgesamt nahmen 661 Personen aus 24 verschiedenen Ländern teil. 88 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie sich im Coworking Space besser mit anderen Menschen austauschen können, als es ihnen zuvor möglich war. Ganze 85 Prozent berichten davon, dass sie im Coworking Space generell motivierter seien. Viele Umfrageteilnehmer (etwa 60 Prozent) sind sich auch sicher, dass sie ihren Alltag seit ihrem Wechsel in den Coworking Space wesentlich besser organisieren. Überraschend ist, dass über 40 Prozent der Teilnehmer sogar angeben, dass sie ihre Einnahmen steigern konnten, seit sie Coworker sind.

Wo gibt es mittlerweile Coworking Spaces?

Die Nachfrage nach Coworking Spaces ist hoch. Allein in Münnerstadt würden gerne 51 Menschen in einem Coworking Space arbeiten. Und hierbei muss man bedenken, dass es sich bei Münnerstadt um einen kleinen Ort handelt, von dem aus lediglich etwa 2.600 Menschen täglich zur Arbeit in das Umland pendeln. Damit wäre das Gerücht, dass lediglich „hippe Großstädter“ an dieser neuen Form der Zusammenarbeit interessiert sind, wohl endgültig vom Tisch. Aber obwohl sich auch viele Dorfbewohner einen Coworking Space wünschen, sind diese bisher vor allem in Großstädten vertreten. Die Suche nach „Coworking Space München“ liefert beispielsweise über 40 Ergebnisse. Die Coworking Spaces in der bayerischen Landeshauptstadt sind quer über die City verteilt und erfüllen unterschiedlichste Ansprüche. Während es in manchen der Münchner Coworking Spaces lediglich klassische Büroräume mit Schreibtischen und Druckern gibt, locken andere Anbieter mit Annehmlichkeiten wie einem separaten Meetingraum, einem umfangreichen Postservice, einem eigenen Barista oder einer ganz besonders schicken Einrichtung.

Laut des Bundesverbandes Coworking Spaces Deutschland BVCS steigt die Anzahl von Coworking Spaces in Deutschland rasant an. Im Jahr 2018 gab es bundesweit lediglich etwa 300 Coworking Spaces. Nur zwei Jahre später sind es schon fast 1.300 Orte, an denen man gemeinsam arbeiten kann.