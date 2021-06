Die Calderón-Freilichtaufführungen sind mehr als nur ein Theater-Besuch: Sie sind mit dem mittelalterlichen Flair der Alten Hofhaltung ein unvergessliches Erlebnis. Und was würde besser dazu passen als ein Werk von William Shakespeare? Das ETA Hoffmann Theater feiert mit Shakespeares "Was ihr wollt" am Freitag, 25. Juni, um 20.30 Uhr den Start der Calderón-Freilichtaufführungen von 2021!

Darum geht es in "Was ihr wollt"

Herzog Orsino von Illyrien ist ganz krank vor Liebe zur Gräfin Olivia, die aber in Trauer um ihren verstorbenen Bruder jeglicher Gesellschaft abgeschworen hat. Orsino schickt seinen charismatischen Diener Cesario zu Olivia, um seine Liebesbotschaften zu übermitteln. Und tatsächlich verliebt sich Olivia, aber nicht in den Herzog, sondern in den Boten Cesario. Cesario ist aber in Wirklichkeit Viola, eine junge Frau, die nach einem Schiffbruch in Illyrien gestrandet ist und sich zum Schutz als Mann verkleidet hat. Noch komplizierter wird alles, weil Viola sich Hals über Kopf in Orsino verliebt hat. An Olivias Hof wird dem ordnungsliebenden Verwalter Malvolio ein derber Streich von ihrer Kammerdienerin Maria und ihrem Vetter Sir Toby Rülps gespielt. Und irgendwann tritt auch noch Violas verschollen geglaubter Zwillingsbruder Sebastian auf. In wilden Wirrungen und Weinsalven erzählt sich in Illyrien eine Welt, in der die Narren noch die klügsten Worte von sich geben, sich der Adel komplett dem Liebeswahnsinn und den niederen Gelüsten verschrieben hat und in deren Trubel sich die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit, Tag und Nacht, Mann und Frau verflüssigen.

Shakespeares meistgespielte Komödie trägt im Originaltitel den Zusatz "Die zwölfte Nacht" und bezieht sich damit auf den Dreikönigsabend, an dem die besinnlichen Weihnachtstage von einer ausgelassenen, karnevalsähnlichen Zeit abgelöst werden; in der die Welt, Rollen, Ränge und Ordnungen aufgehoben werden - macht, was ihr wollt!

Die Mitwirkenden des Stückes

Regie: Mia Constantine

Bühne: Gabriela Neubauer

Kostüme: Brigitte Schima

Dramaturgie: Peter Krauch

Musik: Niklas Kleber

Besetzung: Clara Kroneck, Paul Maximilian Pira, Ewa Rataj, Oliver Niemeier, Eric Wehlan, Daniel Dietrich, Anne Weise

Termine der Vorstellungen

Weitere Vorstellungen finden an folgenden Tagen statt: 27., 29., 30. Juni, 01., 02., 03., 04., 06., 07., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24. Juli

Tickets

Tickets gibt es an der Theaterkasse (Di.-Sa. 11-14 Uhr; Mi. 16-18 Uhr / Tel. 0951 87 3030; kasse@theater.bamberg.de) oder online auf theater.bamberg.de.

Theater und Corona

Aufgrund des stabilen niedrigen Inzidenzwerts von unter 50 in der Stadt Bamberg ist seit dem 28. Mai die Pflicht zum Corona-Schnelltestnachweis für den Vorstellungsbesuch entfallen. Darüber hinaus darf die FFP2-Maske bei den Calderón-Spielen während der Vorstellung abgenommen werden.

Lesen Sie hier das gesamte Hygienekonzept des Theaters.

Kontakt, Öffnungszeiten und Adresse

ETA Hoffmann Theater

E.T.A.-Hoffmann-.Platz 1

96047 Bamberg

Tel. 0951/873030

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 11-14 Uhr, Mittwoch zusätzlich 16-18 Uhr.

Ort der Aufführung

Alte Hofhaltung Bamberg

Domplatz 7

96049 Bamberg