Die Bierland Pioniere stellen das klassische Biertasting auf den Kopf und gehen am 25. Juni mit einem "komplett neuem Eventformat" an den Start. Verkostung nach Anleitung im Gewölbekeller war gestern. Die Bierland Pioniere setzen stattdessen auf Entertainment mit Überraschungseffekt.

Das Event im Zaubergarten in Würzburg verspricht große Namen - so führt der bekannte Biersommelier Markus Raupach durch die dreistündige Verkostung mit sechs Bieren. Ein DJ sorgt für die musikalische Begleitung. Die Bierbar sorgt für Nachschub und mit etwas Glück gewinnt ihr ein Bierabo, das bequem zu euch nach Hause kommt. Nach dem Event könnt ihr gratis in den Zauberberg übersetzen und den Abend ausklingen lassen.