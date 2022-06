Ein bisschen Liebe, Wein so viel man verträgt und gute Freunde. Amore, Vino & Amici: authentisch italienisches Lebensgefühl ohne Chi chi. La Dolce Vita kommt mit AMORE in die Sandstraße von Bamberg. Einfach mal zur Ruhe kommen, die Seele baumeln lassen und das Leben in vollen Zügen genießen. „Ein Glas im Stehen oder zwei im Sitzen: Unsere vielfältige Auswahl an spritzigen Aperitifs lässt jeden Abend in Bamberg beginnen und in Klein-Venedig enden“, so Kassandra Link, die zusammen mit Simon Freund die Betriebsleitung des Restaurants AMORE innehat.

Urlaubsfeeling in der Oberen Sandstraße

Kaum ein anderes Land steht mehr für Sommer, Sonne, Genuss und das süße Leben, la dolce vita. Und oftmals geht die Liebe zu diesem südeuropäischen Land eben durch den Magen. Bei Pizza, Aperol und Espresso lässt es sich besonders gut in den Erinnerungen an den letzten oder in Vorfreude auf den nächsten Italienurlaub schwelgen. Bevor die Sehnsucht nach „Bella Italia“ zu groß wird, holt man sich das Italien-Feeling besser nach Hause, oder besser gesagt: im AMORE, in der Oberen Sandstraße 9.

Ein Schluck Amore, ein Schluck Bella Italia

Von erstklassigen Pizzen aus dem Cuppone Ofen, Aperitifs mit einzigartigem Prosecco aus Italien, bis hin zum originalen Kaffeegenuss aus der Handhebelmaschine – das AMORE verwöhnt seine Besucher mit italienischer Küche wie von „La Mamma“ mit Zutaten, die frisch und natürlich sind, einfach und unverfälscht zubereitet und authentisch schmecken. Stets mit einer Prise Amore.

Besonders die Kombination aus italienischen Speisen und einer wechselnden Auswahl an ausgefallenen Cocktails lässt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genießen. AMORE lädt dazu ein in entspannter sowie lockerer Atmosphäre das unbeschwerte Lebensgefühl auszukosten und einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden zu verbringen.

Schon mittags gibt es die leckeren Pizzen vom Restaurant Amore auch To Go.

Info:

AMORE [ a·mo·re]

Wortart: Substantiv, männlich

Bedeutung/Definition:

das italienische Wort für „Liebe“

neu eröffnetes italienisches Restaurant, Bar/Café in der Oberen Sandstraße 9 mit einer Auswahl an leckeren Pizzen aus dem Cuppone Ofen, ausgefallenen Drinks, diversen Aperitifs und einzigartigem Kaffeegenuss aus der Handhebelmaschine

Ein Schluck/Biss Italien mitten in Bamberg

Kontakt und Öffnungszeiten

Restaurant AMORE

Obere Sandstraße 9

96049 Bamberg

Website: https://amore-bamberg.de/

E-Mail: info@amore-bamberg.de

Öffnungszeiten

Montag: 18 Uhr bis 0 Uhr

Dienstag: geschlossen

Mittwoch: 12 Uhr bis 0 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 12 Uhr bis 2 Uhr

Sonntag: 15 Uhr bis 22 Uhr