Inmitten einer einzigartigen Naturkulisse, wie sie kein anderes Volksfest zu bieten hat, wird im Forchheimer Kellerwald vom 21. Juli bis 31. Juli 2023 wieder gemeinsam gefeiert. Auf dem traditionellen Annafest erwartet alle Besucher*innen von deftigen fränkischen Spezialitäten bis hin zu erfrischenden Bieren aus den örtlichen Brauereien eine wahre Gaumenfreude. Elf Tage lang gibt's – wie der Übersichtsplan zeigt – im gesamten Kellerwald zahlreiche Attraktionen für alle Generationen.

Nichts verpassen: Das Programm zum Annafest in Forchheim

Freitag, 21. Juli 2023

Das Annafest beginnt offiziell am Freitag um 17 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich auf dem Schindlerkeller. Von da an haben die Bierkeller täglich bis zum 31. Juli von ca. 11 Uhr bis 23:30 Uhr geöffnet – Festbeginn ist täglich ab 13 Uhr.

Samstag, 22. Juli 2023

Am Samstag findet ab ca. 14:00 Uhr ein Vorprogramm inkl. Begrüßung durch den Oberbürgermeister statt, bevor sich gegen 15:30 Uhr der Annafestzug in Bewegung setzt. In musikalischer Begleitung wird hier vom Rathausplatz aus gemeinsam zum Kellerwald gelaufen.

Dienstag, 25. Juli 2023 & Donnerstag, 27. Juli 2023

Auch für die Kleinen wird am Forchheimer Annafest einiges geboten: Am Dienstag und Donnerstag gibt's an allen Fahrgeschäften und Buden tolle Ermäßigungen für Kinder. Die Kindertage finden an den genannten Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr statt.

Für alle, die es gar nicht mehr abwarten können

Bereits vor dem traditionellen Bieranstich gibt's am Donnerstag, 20. Juli, Kesselfleisch sowie Blut- und Leberwürste mit Sauerkraut, Brot oder Kartoffeln. Die Schlachtschüssel und dein erstes kühles Forchheimer Bier kannst du also bereits vor dem offiziellen Beginn des Annafestes genießen.

Alle Annafest-Highlights und Attraktionen im Kellerwald

Die älteste und präsenteste Attraktion auf dem Annafest ist schon von Weitem sichtbar: das Riesenrad. Von oben hast du einen atemberaubenden Blick auf den idyllischen Kellerwald und auf ganz Forchheim. Für diesen Ausblick lohnt sich eine Fahrt in der Gondel allemal – bei Tag und auch am Abend.

Hoch hinaus – im Riesenrad kannst du den idyllischen Kellerwald aus einer anderen Perspektive genießen. Foto: Stadt Forchheim – Tourismusmanagement



Neben dem Riesenrad warten noch andere Annafest-Highlights auf dich:

Zahlreiche Fahrgeschäfte und Buden: Von Kinderkarussell bis Schießstand – auf dem Forchheimer Annafest kannst du mit deinen Liebsten einen unvergesslichen Tag erleben. Welche Fahrgeschäfte mit dabei sind, siehst du hier.

Von Kinderkarussell bis Schießstand – auf dem Forchheimer Annafest kannst du mit deinen Liebsten einen unvergesslichen Tag erleben. Welche Fahrgeschäfte mit dabei sind, siehst du hier. Vielfältiges Musikprogramm: Wer lieber ein wenig zur Musik schunkeln möchte, hat bei mehreren Bühnen die Möglichkeit dazu. Hier kannst du deiner Lieblingsmusik lauschen: Von fränkischen Klassikern über wilden Rock bis hin zu modernen Liedern – bei diesem Musikprogramm ist für jeden etwas dabei.

Wer lieber ein wenig zur Musik schunkeln möchte, hat bei mehreren Bühnen die Möglichkeit dazu. Hier kannst du deiner Lieblingsmusik lauschen: Von fränkischen Klassikern über wilden Rock bis hin zu modernen Liedern – bei diesem Musikprogramm ist für jeden etwas dabei. Über 20 Bierkeller sowie Wein- und Cocktailstände: In den Genuss einer frisch gezapften Maß kommst du auf über 20 Kellern. Hier schenken die unterschiedlichsten örtlichen Brauereien den kühlen Gerstensaft aus – Biervielfalt pur. Aber auch Weinliebhaber*innen kommen in den Weinstadeln auf dem Annafest auf ihre Kosten.

In den Genuss einer frisch gezapften Maß kommst du auf über 20 Kellern. Hier schenken die unterschiedlichsten örtlichen Brauereien den kühlen Gerstensaft aus – Biervielfalt pur. Aber auch Weinliebhaber*innen kommen in den Weinstadeln auf dem Annafest auf ihre Kosten. Kulinarische Schmankerl von A bis Z: Crêpes, Flammkuchen, Lángos, Leberkäs, mexikanische Leckereien oder Pulled Pork – die Imbissstände lassen von herzhaft bis zuckersüß keine Wünsche offen.

Gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen und jede Menge weitere süße – und auch herzhafte – Verführungen erwarten dich beim Forchheimer Annafest. Foto: Stadt Forchheim – Tourismusmanagement

Warum das Annafest so unvergleichbar ist: Führung durch den traditionellen Kellerwald

Wer herausfinden möchte, wie das Annafest entstand und was den Charme des Festes so unvergleichbar macht, sollte unbedingt an einer Annafestführung teilnehmen.

Gruppenangebot: Bei einer Teilnehmerzahl von max. 25 Personen könnt ihr euch zwischen dem 21. Juli und 31. Juli das Gruppenangebot für 55 Euro sichern.

Bei einer Teilnehmerzahl von max. 25 Personen könnt ihr euch zwischen dem 21. Juli und 31. Juli das Gruppenangebot für 55 Euro sichern. Angebot für Einzelpersonen: Am Montag, 24. Juli und am Freitag, 28. Juli kannst du jeweils um 15 Uhr ohne Anmeldung an einer Führung teilnehmen. Tickets sind am Treffpunkt erhältlich (Erwachsene 6 Euro, Familien 12 Euro, Schüler*innen/Student*innen/Personen mit Behinderungen jeweils 5 Euro).

Der Treffpunkt zur Annafestführung ist bei beiden Angeboten an der Infotafel am Fuße des Kellerwaldes (Lichteneiche). Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden und kann per Mail (tourist@forchheim.de) oder per Telefon (+49 9191 714 338) ganz einfach gebucht werden.

Anfahrt und Parken beim Annafest in Forchheim

Anfahrt mit dem Auto: Forchheim ist über die A73 (Ausfahrt Forchheim Nord oder Süd) sowie über die B470 erreichbar. Am besten parkst du bei einem der Park & Ride-Parkplätze und nimmst anschließend den Bus-Transfer zum Annafest.

Forchheim ist über die A73 (Ausfahrt Forchheim Nord oder Süd) sowie über die B470 erreichbar. Am besten parkst du bei einem der Park & Ride-Parkplätze und nimmst anschließend den Bus-Transfer zum Annafest. Anfahrt mit dem Zug: Über die Hauptrouten Nürnberg oder Bamberg gelangst du per Zug nach Forchheim (Haltestelle Forchheim Hauptbahnhof). Zu Fuß ist das Annafest vom Bahnhof aus in einer Viertelstunde zu erreichen.

Über die Hauptrouten Nürnberg oder Bamberg gelangst du per Zug nach Forchheim (Haltestelle Forchheim Hauptbahnhof). Zu Fuß ist das Annafest vom Bahnhof aus in einer Viertelstunde zu erreichen. Anfahrt mit dem Bus: Anlässlich des Annafestes wird der Busfahrplan angepasst und fährt alle 15 bis 30 Minuten beispielsweise von der Boschstraße am Park & Ride-Parkplatz Süd zum Festplatz.