Bad Rodach liegt im Herzen Deutschlands im wunderschönen Coburger Land und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für erlebnisreiche und zugleich erholsame Stunden. Egal ob für Wanderfreunde, Abenteuerlustige, Kulturinteressierte, Familien oder Freunde der deftigen fränkischen Küche – die Urlaubsregion Coburg.Rennsteig erwartet Sie mit allen Sinnen.

Innerhalb der Bad Rodacher Stadtmauern gibt es viele ehrwürdige Gemäuer, traditionsreiche Cafés und Gaststätten, die zur gemütlichen Einkehr einladen. Das Zusammenspiel aus Tradition und fränkischer Lebensart lässt Ihren Urlaub in Bad Rodach unvergesslich werden. Die Wohlfühllandschaft der ThermeNatur erwartet Sie nach einem erlebnisreichen Tag mit mehr als 1000 Quadratmetern Wasserfläche und 34 Grad warmem Heilwasser aus den Tiefen der Erde zum Entspannen und Erholen. In den Sommermonaten sorgt ein Sprung ins kühle Nass des Waldbades Bad Rodach für zusätzlich Erfrischung.

ThermeNatur Bad Rodach – eine echte Wohlfühloase

Die ThermeNatur macht in Bad Rodach ihrem Namen alle Ehre. Mitten im Grünen mit tollem Blick auf den Georgenberg präsentiert die Therme ihre Bade- und Saunalandschaft mit Wellnessbereich und Gastronomie. Großzügige Liegewiesen, facettenreiche Saunaaufgüsse und entspannende Wellnessanwendungen runden den Urlaub zu einem perfekten Erlebnis ab. Direkt vor der ThermeNatur erstreckt sich außerdem der naturnah angelegte Kurpark und bietet neben Spazierwegen auch jede Menge Sitzgelegenheiten und Orte zum Entspannen.

ThermeNatur Bad Rodach In der ThermeNatur Bad Rodach lässt es sich perfekt entspannen. Andreas Hub/ laif

NEU in der ThermeNatur – KaMaLiCa: Spüren Sie hautnah die Wirkung des Heilwassers in Ihren Händen

Nachdem man mit Hilfe modernster Technik und mit natürlichen Rohstoffen die Mineralienkonzentration der 3. Bad Rodacher Heilquellen nachkonstruieren konnte, haben seit kurzem die Chance, etwas in Deutschland einzigartiges in einer Therme zu erleben. Sie spüren die Wirkung der Bad Rodacher Minerale direkt in Ihrer Hand und werden so zu einem Teil von etwas ganz Besonderem – probieren Sie es am besten selbst einmal aus.

Wellness-Urlaub in Bad Rodach Entspannung und Erholung im Heilwasser der ThermeNatur PR

Gastieren in Franken, wie es schöner nicht sein kann

Die vielfältigen Unterkünfte in und um Bad Rodach bringen die fränkische Gastfreundschaft ganz nah. Zur Auswahl stehen neben Hotels und Pensionen auch Ferienwohnungen, ein Campingplatz und ein Wohnmobilstellplatz - für jeden Urlaubstyp gibt es die passende Unterkunft.

Kleiner Tipp: Die Bad Rodacher Gästekarte bietet eine Vielfalt an Erlebnismöglichkeiten verbunden mit Preisvorteilen oder kleinen Geschenken, bei denen für jeden etwas dabei ist. Die Gästekarte erhält jeder Gast, der in Bad Rodach den Kurbeitrag entrichten muss.

Historisches Fachwerkstädtchen

Das liebenswerte Städtchen Bad Rodach besticht durch seine Fachwerkromantik und historische Bauten. Mittelpunkt der Altstadt ist der Marktplatz, welcher mit dem markanten Marktbrunnen und reich verzierten Häusern eine wahre Augenweide ist. Mit viel Liebe gepflegte Wege und im Sommer schattige ruhige Plätze laden zu einem erholsamen Spaziergang an der Stadtmauer und zu einem Streifzug durch den Kräutergarten ein. Seit einiger Zeit führt auch der Rodacher Rückert-Weg um die alte Stadtmauer. Auszüge aus zwölf Gedichten des Dichters Friedrich Rückert (1788 bis 1866) werden hier auf Bronzetafeln der Nachwelt erhalten. Verschiedene Stadtführungen erlauben spannende Einblicke in die Jahrhunderte alte Historie der Stadt, ebenso wie die Nachtwächterführungen, die mit selbst gedichteten Reimen und Klängen eine mehr als 100 Jahre alte Tradition aufrecht erhalten.

Marktplatz Bad Rodach Die neubarocke Fassade des Rathauses sowie der hübsche Marktbrunnen prägen die unverwechselbare Ansicht Bad Rodachs. Andreas Hub/ laif

Wander- und Aktivurlaub

Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad: Die vielfältige Natur und die herrlichen Aussichten um Bad Rodach ziehen Groß und Klein in ihren Bann. Wer es beim Radfahren gerne etwas ruhiger angehen lässt, ist im Rodachtal genau richtig: Das Routennetz „FahrRAD + Fitness“ lädt zum Genussradeln ein. Die Partnerbetriebe des Netzwerks bieten Radfreunden außerdem alle denkbaren Services: Vom Fahrrad- und eBike-Verleih bis zu Ladestationen und Fitnessangeboten. Zahlreiche Wanderwege für Familien oder sportlich Aktive führen zudem durch die idyllische Landschaft des Rodachtals. Die Hutelandschaft Rodachaue ist ein ganz besonderes Kleinod für Naturfreunde: Ganzjährig können hier Konikpferde und Heckrinder beim Grasen beobachtet werden.

Wander- und Aktivurlaub in Bad Rodach In Bad Rodach kommen alle Aktiv-Sportler und Naturfreunde auf ihre Kosten. Sebastian Buff

Kultur genießen

Wer hingegen Impulse für Körper und Geist sucht, findet in Bad Rodach neben Annehmlichkeiten aus Wellness, Natur und Kulinarik auch ein vielseitiges Kultur- und Unterhaltungsangebot. Im Sommer verbreitet zum Beispiel die Waldbühne im Stadtteil Heldritt mit Märchen und Lustspiel Festival-Stimmung. Wer sich besonders für die Geschichte Bad Rodachs interessiert, sollte auch einen Abstecher in das Heimatmuseum Bad Rodach machen. Auch an Einkaufsmöglichkeiten mangelt es in der Kurstadt nicht. Am Markt und entlang der Heldburger und Coburger Straße sind Mode-, Schuh-, Schmuck- und Kreativgeschäfte zu finden.

