Am Samstag, den 21. Mai 2022, findet in der Zeit von 11 bis 16 Uhr die Ausbildungsmesse des Landkreises Forchheim als Freiluftmesse statt. Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie alle Interessierten können sich an diesem Tag auf dem Riesenradplatz im Forchheimer Kellerwald umfassend über die Möglichkeiten der Ausbildung im Landkreis Forchheim und Umgebung informieren.

Knapp 90 Aussteller

Die Ausbildungsmesse findet bereits zum 21. Mal statt und hat sich damit erfolgreich im Veranstaltungskalender des Landkreises etabliert. Dies zeigt die erneut hohe Anzahl von knapp 90 Ausstellern. Den Besucherinnen und Besuchern bieten sich somit umfangreiche Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Unternehmen und ihren Auszubildenden sowie Schulen und Institutionen.

Große Branchenvielfalt

Auch in diesem Jahr ist die Branchenvielfalt auf der Forchheimer Berufsinfomesse sehr groß. Die Aussteller kommen aus den Branchen Verkehr und Logistik, Handel, Verwaltung, Handwerk, Industrie, IT, Garten- und Landschaftsbau und Veranstaltungstechnik. Außerdem werden Gesundheitsberufe, kaufmännische und Metall- und Elektroberufe vorgestellt. Des Weiteren werden neben Institutionen auch einige Schulen zur Ausbildungsmesse nach Forchheim kommen. Viele Aussteller informieren ebenfalls über die Möglichkeit eines Dualen Studiums oder eines Verbundstudiums.

Das sind die wichtigsten Aussteller

Diese Aussteller dürfen Sie nicht verpassen, wenn Sie die 21. Ausstellungsmesse Forchheim besuchen:

Dir Lorapex Germany den passenden Hintergrund für Deinen Berufseinstieg! Sparkasse Forchheim: Die Sparkasse Forchheim ist ein modernes Finanzinstitut – direkt vor Ort und nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen. Als regionaler Arbeitgeber überzeugt die Sparkasse Forchheim mit guten Ausbildungs- und Karrierechancen.

Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim e.V.: Bei der Diakonie Bamberg-Forchheim erwarten Dich über 1.500 nette Kolleginnen und Kollegen und 300 Ehrenamtliche in über 40 Einrichtungen und Projekten in den Regionen Bamberg, Forchheim und den Haßbergen. Stationäre Altenhilfe, ambulante Pflege, Kinderbetreuung, soziale Projekte, Sozialpsychiatrie, Gastronomie und sogar eine Jugendherberge eröffnen die unterschiedlichsten Karrieremöglichkeiten.

Simon Hegele: Ob Ausbildung oder Studium, ob in Logistik Centern auf der Fläche oder in Büros: Bei Simon Hegele findest du Deinen persönlichen Einstieg in die Berufswelt. Du wirst mit jeder Menge Praxiserfahrung und qualifizierten Ausbildern zu einem echten Branchenexperten mit Perspektiven. Denn nach deiner Einstiegszeit ist bei Simon Hegele noch lange nicht Schluss. Sie bieten Dir beste Übernahmechancen und die Möglichkeit, auch weitere Stufen der Karriereleiter mit ihnen zu erklimmen!

IMO Holding GmbH: IMO entwickelt, fertigt und vertreibt Großwälzlager und einbaufertige Systembaugruppen. Die Auszubildenden freuen sich über eine modern eingerichtete Lehrwerkstatt, Gleitzeit, familiäres Klima und viele weitere Vorteile eines mittelständischen Unternehmens.

Handwerkskammer für Oberfranken: Die HWK für Oberfranken - Selbstverwaltungseinrichtung für über 16.000 Handwerksbetriebe in Oberfranken.

bfz gGmbH: Die Bfz begleitet seit über 25 Jahren in der Region Unternehmen und Menschen bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung.

Metallbau Hertling: Die Fir­ma Metall­bau Hertling wur­de 1967 von Schlos­ser­meis­ter Rein­hold Hertling gegrün­det und wird heu­te in 2. Genera­ti­on von Albin Hertling (Schlos­ser­meis­ter) geführt. Wir lie­gen zen­tral im Städ­te­drei­eck Bamberg/Forchheim/Bayreuth.

SPL Powerlines Germany GmbH: „Hoch hinaus mit SPL Powerlines Germany – Starte Deinen Beitrag zur Energiewende und bewirb dich für eine technische Berufsausbildung bei uns!“

Schmetterling International GmbH & Co.KG: Egal ob kaufmännisch oder IT – die starken Ausbildungsberufe von Schmetterling International sind eine exzellente Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Ob mit mittlerem Bildungsabschluss, Realschulabschluss oder Abitur: Bei Schmetterling bekommen Sie eine erstklassige Ausbildung und beste Berufsaussichten.

Die Veranstalter und Organisatoren der Ausbildungsmesse – der Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT und der Landkreis Forchheim – freuen sich auf zahlreiche interessierte Gäste.