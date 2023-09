"One of the Girls" von Lucy Clarke aktuell auf den Bestseller-Listen

Worum geht es in dem Thriller?

Erfahrungsbericht und Rezension: Darum ist das Buch die perfekte Strandlektüre

Wer auf der Suche nach einer spannenden Lektüre für den Sommerurlaub ist, der kommt an diesem Buch nicht vorbei: "One of the Girls" von Lucy Clarke ist aktuell auf einigen Bestseller-Listen, wie beispielsweise bei Amazon*, vertreten. inFranken.de-Redakteurin Antonia Kriegsmann hat das Buch gelesen und verrät, warum sie den Erfolg des Thrillers nachvollziehen kann. Erst kürzlich rezensierte sie auch den Fantasy-Roman "Fourth Wing" von Rebecca Yarros.

"One of the Girls" von Lucy Clarke: Das ist der Inhalt

Geplant war der perfekte Kurzurlaub: Lexi und fünf ihrer engsten Freundinnen reisen gemeinsam auf eine malerische griechische Insel, um Lexis Junggesellinnenabschied zu feiern. Die abgelegene Villa mit atemberaubendem Meerblick schien der ideale Ort für ihre Auszeit zu sein. Die malerischen Tavernen und die charmanten, weiß getünchten Straßen versprachen unvergessliche Erinnerungen.

Doch bald zeigten sich Risse in der vermeintlichen Idylle, denn außer ihrer Freundschaft zu Lexi hatten die Frauen nur wenig gemeinsam. Jede von ihnen verbarg ein dunkles Geheimnis. Während der Kurzurlaub fortschreitet, werden nach und nach versteckte Absichten aufgedeckt und lang gehütete Geheimnisse enthüllt. Die Masken, die sie alle trugen, beginnen zu fallen, und die Atmosphäre wird von Misstrauen und Spannungen durchzogen.

Plötzlich liegt eine Leiche auf den Klippen unterhalb der Villa. Was steckt dahinter?

Rezension: Buch ist spannend, fesselnd und kurzweilig

Das Buch "One of the Girls" ist ein super spannender Thriller. Erzählt wird die Geschichte abwechselnd von Lexi und ihren fünf Freundinnen, welche man im Verlauf des Romans immer besser kennenlernt. Hierbei kommen immer mehr Geheimnisse ans Tageslicht, welche die Charaktere zunehmend interessanter gestalten. Aber auch die ständige Frage "Welche Leiche liegt am Ende auf den Klippen und warum?" treibt die Handlung des Thrillers voran. Kaum glaubt man das Rätsel gelöst zu haben - entwickelt sich die Geschichte wieder anders weiter. Gab es einen Mord? Einen Unfall? Wer könnte welche Motive haben? Die Autorin Lucy Clarke schafft es gekonnt, ihre Leser*innen immer wieder aufs Glatteis zu führen und die Spannung über 432 Seiten aufrechtzuerhalten.

Ich habe mit "One of the Girls" das erste Mal ein Buch von Lucy Clarke gelesen und kann mir definitiv vorstellen, weitere Bücher der Autorin zu lesen. Der Schreibstil und die Erzählweise der Autorin haben mir sehr gut gefallen und ich kann nachvollziehen, warum sie eine Bestseller-Autorin ist. Das Buch hat mich gerade am Anfang sehr gefesselt und ich wollte unbedingt einige Geheimnisse der Frauen herausfinden. Gegen Mitte des Buches fand ich jedoch, dass die Handlung etwas ins Stocken geraten ist. Wahrscheinlich hätte man die Geschichte auch in weniger Seiten erzählen können. Gegen Ende nimmt der Roman jedoch wieder Fahrt auf.

Ich finde "One of the Girls" ist der perfekte Thriller für den Strand, der sicherlich vielen Frauen - aber auch Männern - ein Lesevergnügen bereiten kann.

Informationen zum Buch und zur Autorin

Lucy Clarke studierte Englische Literatur, bevor sie sich ganz ihrer Karriere als Schriftstellerin widmete. Mit ihren Psychothrillern steht sie regelmäßig auf der Sunday Times Bestsellerliste. Sie lebt mit ihrem Mann, einem Profi-Windsurfer, und ihren zwei Kindern an der englischen Südküste, wo sie in einem Strandhäuschen schreibt und sich von der wilden Natur inspirieren lässt.

Titel: One of the Girls

Autorin: Lucy Clarke

Preis: EUR 12,99

ISBN: 978-3-423-44223-7

Erscheinungsdatum: 01.04.2023

432 Seiten

Sprache: Deutsch

Übersetzung: Aus dem britischen Englisch von Urban Hofstetter

Transparenzhinweis: Für unseren Erfahrungsbericht hat uns der dtv-Verlag das Buch ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.